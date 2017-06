Paula Echevarría, cuando nadie la ve

Hace días leí: "Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve". Y empiezo así este texto porque ayer volví a pensar en esta frase.

Cuestión de gustos, sobre todo de mucha falta de empatía y educación

Había entrado en mi Facebook personal, el cual he retomado hace poco después de llevar años solo con el profesional, porque echaba de menos saber de mis amigos. Bajaba por el muro leyendo, viendo fotos, dando a 'me gusta', 'me encanta', 'me divierte', cuando me topé con una foto de Paula Echevarría preciosa, con un vestido floreado y una enorme sonrisa. Al parecer era la comunión de su hija y había revuelo por lo especial del día, el look que llevaría y sobre todo por el reencuentro con David Bustamante.

La verdad es que si no es porque deba informarme por mi trabajo, estoy bastante desconectada de lo que ocurre entre los famosos, pero del distanciamiento de Paula y David sí me había enterado. Al verla en mi muro y tantos comentarios, entré a leer un poco, y madre mía... Me quedé perpleja.

Sobre si el vestido era horroroso, la diadema de cría pequeña o los pendientes demasiado grandes, ya ni hablo. Cuestión de gustos, pero, permitidme, a mi parecer sobre todo de mucha falta de empatía y educación.

Un paso más allá iban las opiniones que decían que llevar un hombro al descubierto era una falta de respeto para una ceremonia religiosa o que en esa familia solo pisaban la iglesia para bautizos, bodas y comuniones. Aparte de lo desagradable de los comentarios, me pregunto yo si estas personas conviven con los Bustamente-Echevarría para decir lo que hacen en su día a día con esa rotundidad.

No sé si como decía en algunas respuestas, se trata de envidia hacia su vida

Pero lo que directamente me hizo avergonzarme fue leer repetidamente que Paula había elegido ese modelo a sabiendas de que eclipsaría a su hija el día de su primera comunión. Cuánto daño en esas palabras...

Pensé que afortunadamente Paula no los leería y miré de nuevo su foto, con esa sonrisa tan blanca, y con unos ojos que ahora me pareció que acompañaban a la sonrisa en la forma, pero no en el fondo.

No sé si cómo se decía en algunas respuestas, se trata de envidia hacia su vida, comodidades o lujos, pero qué queréis que os diga, seguro que ella consideraría un lujo poder disfrutar en familia y sin comentarios despectivos de la comunión de una hija.

No es fácil estar en sus zapatos. Estar expuesta sin descanso a que se opine de ti, de lo que haces, de lo que dejas de hacer, de cómo vistes y hasta de cómo piensas. Y todo esto, además, basado tan solo en cuatro pinceladas que se tienen sobre tu vida. Porque Paula no es solo lo que se ve, sino que es mucho más lo que no se ve. Es una mujer inteligente, solidaria, trabajadora y de gran corazón. Y yo como, por el mundo en el que me muevo desde hace años, ahora sé un poco más de ella, os puedo decir que es una persona íntegra, porque hace lo correcto por delante, pero hace mucho más, cuando nadie la ve.