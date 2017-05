Hasta lo peor pasa

"AVE con destino a Sevilla y salida a las 16:30 se encuentra en la vía 8". Son las 16:15, corro y arrastro mi maleta como puedo mientras llamo a Graciela para decirle que ya estoy en Atocha. Me voy a la feria de abril con unas amigas y me doy cuenta de que hace exactamente un año estaba haciendo lo mismo pero en unas circunstancias muy distintas. Ha pasado un año ya...

Hace exactamente un año estaba haciendo lo mismo pero en unas circunstancias muy distintas

Abril de 2016. Hace un mes que lloro a todas horas. Lloro por mis hijos, por mi familia, por mi trabajo, por todo lo que se rompe, por el amor que se acaba... Pero sobre todo lloro porque me siento profundamente triste y terriblemente sola. Tengo que viajar por trabajo. Los días los llevo mejor, me mantengo ocupada, pero por la noche llego al hotel y todo se me viene encima. Necesito un apoyo, una llamada, unas palabras de aliento, un abrazo... y no tengo nada. Llevo días con una presión en el pecho que no puedo describir. Me falta el aire y lloro. Y cuando lo hago siento que nunca había llorado así, tan profundo... Me resulta desgarrador. Me miro al espejo y estoy hecha un desastre, tengo ojeras, la piel muy pálida y toda la ropa me queda grande porque he perdido muchos kilos.

Tengo que superar esto pero no encuentro salida, nada a lo que agarrarme. Sólo puedo pensar en mis hijos y en que ya no van a tener más a su papá y a su mamá juntos. Lloro.

Tengo que trabajar. Hace días que tenía que haber entregado mi próximo libro pero soy incapaz de concentrarme. Mi familia se resquebraja, mi trabajo se resiente, mi vida se tambalea, mi corazón está roto...

Graciela me ha dicho que me vaya con ella a la feria de abril y yo creo que no voy a tener fuerzas para nada, pero la idea de quedarme sola en Madrid en un hotel me aterra, así que cojo mi maleta y me voy.

Me encuentro en el AVE, camino de Sevilla, con la esperanza de reencontrarme y recuperar algo de mí allí.

Abril de 2017. Monto en el tren, aparece Graciela por fin, reímos y nos damos un abrazo. Me dice que va a dormir un poco porque está rendida del día que lleva y yo abro mi portátil dispuesta a escribir la columna de esta semana. Sonrío. Me encanta escribirla, a vosotros os gusta y a mí me invita cada semana a reflexionar. Adoro al equipo de 20 minutos y me siento muy agradecida de que me hayan confiado este espacio.

Soy tan feliz. Mi corazón aún está libre, pero la verdad es que estoy esperando a Alex González

Hasta hace un par de horas he estado grabando el programa en el que trabajo desde hace unas semanas. Mis compañeros son estupendos y el ambiente y la complicidad entre nosotros no puede ser mejor.

Estoy escribiendo un nuevo libro de cocina que saldrá a finales de año y mis dos últimos libros de poesía están gustando muchísimo.

Mis hijos están felices y mi familia de maravilla.

Soy tan feliz. Mi corazón aún está libre, pero la verdad es que estoy esperando a Alex González.

Todo pasa, piñones. Creedme, que hasta lo peor, pasa.