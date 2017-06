La olla a presión catalana

No es la temperatura, es el calendario el que está calentando el clima en Catalunya ante la posibilidad de que próximamente se anuncie la fecha del referéndum unilateral.

El enésimo 'no' del Gobierno de Rajoy a negociar la convocatoria de la consulta provocó la reacción un tanto desmesurada del Govern de Puigdemont que convocó para el pasado martes una reunión de los partidos prorreferéndum para debatir la fecha y la pregunta. Una convocatoria de urgencia a la que el partido de Ada Colau y Xavier Domènech declinó la invitación. Y todo el peso del independentismo cayó sobre ellos. No se les perdona a los 'comuns' que no hayan asistido a la reunión, dejando a la vista una molesta grieta en el ansiado 80% de los catalanes partidarios del referéndum. La presión sobre Colau y Domènech no deja de subir y, a la espera del resultado de la reunión del Pacte Nacional pel Referéndum, la olla puede explotar. Otro foco de tensión se sitúa de nuevo en la relación entre el Govern y las CUP. Los cupaires salieron de la reunión decepcionados y presionaron para fijar la fecha y la pregunta. La CUP lo tiene claro, tenemos prisa.

A toda esta presión se han sumado inesperadamente los empresarios. El fin de semana pasado empresarios catalanes, reunidos en su jornada anual de Sitges, hicieron gestos de disconformidad manifiesta con el president Puigdemont (que en su entorno califican de falta de respeto) hasta el punto de que en el turno de preguntas, solo hubo una.