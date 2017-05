Carta a Manuel Moix, nueve de cada diez corruptos lo recomiendan

Su nombramiento como fiscal jefe Anticorrupción fue un ejemplo de participación ciudadana: ciudadanos investigados por corrupción y saqueo, decidiendo quién debía investigar sus crímenes. Luego, que si en España no hay innovación. "Moix me parece un buen tío y muy serio, si sale él sería cojonudo", opinaba con el agua del Canal de Isabel II al cuello Ignacio González en una asamblea telefónica con Zaplana, que hacía el aplauso sordo al estilo plaza del 15M desde el otro lado de la línea. La democracia participativa funciona, se felicitó el colectivo de investigados por corrupción, al comprobar que, tras muchas asambleas telefónicas, el elegido para perseguirles era usted, su preferido. Cojonudo, que diría González. Imagino que debe llenarle a uno de orgullo que le reciban así en su nuevo trabajo.

Pero nunca llueve a gusto de todos, señor Moix. Mientras los protagonistas de la corrupción celebraban su nombramiento, sus subordinados, esos fiscales que persiguen a los corruptos, denuncian trabas y zancadillas a sus investigaciones. Chivatazos a investigados, frenazos a registros policiales, asaltos en casa de fiscales o intentos de cese de quienes persiguen a los malos con demasiado ímpetu. Ni idea de qué me hablan, responde usted cuando se le pregunta por esos asuntillos, con una postura corporal ya adquirida de hombros encogidos. Señor Moix, no sé si lo sabe, pero esa postura en un jefe anticorrupción, además de ser dañina para el país, es malísima para su espalda.

En honor a la verdad hay que decir que usted no ha pasado siempre de todo. No quiero colgarle el cartel de pasota. Hay un tema que sí le ha parecido realmente grave, un asunto que le ha hecho saltar por primera vez, indignado: que los medios informen de los chivatazos y las zancadillas. Propone usted sanciones a quienes cuenten lo que sucede en las alcantarillas. Ya era hora de que se mojara, Manuel, que pensábamos que por esos hombros incorruptos no circulaba sangre.

No debe ser agradable que a un jefe anticorrupción lo acusen de taparla. Pero anímese. No está usted solo. El ministro de Justicia que le envía SMS a investigados, confía en usted. El secretario de Estado que se reúne con corruptos, confía en usted. Incluso el presidente del gobierno Rajoy ha puesto la mano en el fuego por usted y su independencia. Toda una garantía. Cuando Rajoy apoya públicamente a alguien, nunca se equivoca.

Atentamente, Gerardo Tecé