Por qué no volveré a votar a Podemos

Yo fui un ilusionado votante de Podemos. Bueno, en realidad, metí la papeleta con algo de miedo, que tenía en la cabeza lo de más vale lo malo conocido... El caso es que no hace tanto tiempo de aquello (ni dos años de las generales), pero mi sensación es la de que, desde entonces, nos hemos hecho mayores. Todos menos Podemos.

Cuando llegaron al tablero de juego, estábamos en plena crisis, esa que nos había devuelto a todos a la casilla de salida. Vale que le habían copiado el eslogan a Obama, pero eran políticos nuevos que hablaban en nuestro código. ¡Al fin! Nos prometieron la playa bajo el asfalto, así que muchos hicimos que les fueran bien en las europeas, muy bien en las autonómicas y lo petaran en las generales. Y luego empezaron a cagarla.

Sus promesas derivaron en chapa (quitarlas, sobre todo) y pintura (maquillaje popular, más que nada) mal gestionado, haciendo todos los enemigos posibles por el camino. Dicen que desde sus escaños poco más pueden conseguir, pero la realidad es que tuvieron la oportunidad de quitar de arriba a los que nos habían robado hasta los calcetines y optaron por la cabezonería. ¿Cómo iban a buscar acuerdos con los de fuera si no los encontraban dentro? Pablistas vs. Errejonistas es una guerra de masculinidades que habría fascinado a Freud, en un partido que apostaba por la feminización. Toma moreno.

A mí el sopapo definitivo me lo han pegado con la movida del independentismo, y siguen que ahora dicen que van a recurrir el 155 otra vez en el Constitucional (toca un par de veces al mes, eso y tantas otras cosas, que le han pillado más gusto a las demandas que a hacer política). Podemos, que decían en las generales que al Ciudadano de la derecha, ese que les ha adelantado por el mismo lado, ni agua, se marca apelaciones de la manita de Junts pel sí.

No sé si es que el equipo de Junqueras es buenísimo disfrazando que tiene entre manos un proyecto excluyente y pijo, o que en Podemos pierden el criterio cuando escuchan la palabra dictadura. Igual es que buscan la alianza para rascar votos de cara a las generales, aunque eso no les ha salido muy bien el 21D… Lo único que tengo clarísimo es que Podemos y los partidos independentistas tienen la misma capacidad para conseguir que sus ilusionados votantes, en poco tiempo, se conviertan en decepcionados.

Quiero creer que lo que le ha ocurrido a la formación de Iglesias es que no es fácil cumplir expectativas cuando de verdad se sale al campo de juego. Que han tenido que posicionarse en temas que antes no competían en la liga, que la juventud nunca es suficiente y que han faltado Carmenas entrenando al equipo y Espinares en el banquillo. En cualquier caso, y a pesar de que no sé si en algún momento llegaron a tenerme, a mí en Podemos me han perdido. Lo peor es que eso me jode mucho más a mí que a ellos.