Los 'comuns' atribuyen la dimisión de Artur Mas a la sentencia del Palau

El líder de los 'comuns', Xavier Domènech, ha atribuido la dimisión de Artur Mas como presidente del PDeCAT a la sentencia del caso Palau conocida este lunes, que ha definido como la "Gúrtel de CDC", y ha pedido explicaciones "públicas" a los exdirigentes convergentes pero, también, a Junts per Catalunya.

Avui s’ha certificat allò que fa temps sospitàvem: a Catalunya s’ha perpetrat un saqueig sistemàtic i organitzat per part de CDC. Cal obrir una nova etapa on la transparència i la rendició de comptes siguin els pilars sobre els que se sustenta la política a Catalunya #CasPalau — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 15 de enero de 2018

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 4 años y cinco meses de cárcel al extesorero de CDC Daniel Osàcar y ha ordenado el decomiso de 6,6 millones de euros al partido por el cobro de comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública en la etapa de gobierno de Jordi Pujol.

Desde la CUP, la concejal en el Ajuntament de Barcelona y exdiputada, Eulàlia Reguant, ha afirmado este lunes que "las sombras sobre el PDeCAT continúan" después de que en la sentencia del caso Palau "quede probada judicialmente la corrupción en Convergència".



La alcaldesa de Barcelona y líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha pedido este lunes "responsabilidades políticas más allá de las judiciales" después de que la Audiencia de Barcelona haya confirmado en la sentencia del expolio del Palau de la Música que hubo una financiación ilegal de CDC.



Mas ha defendido este lunes que no hubo irregularidades en la adjudicación de obra pública mientras él estaba en la Generalitat

La alcaldesa ha escrito en un tuit: "Confirmado: CDC se ha financiado ilegalmente durante años. Ahora que ya tenemos sentencia, hace falta evitar la impunidad para devolver a la ciudadanía la confianza en las instituciones: son necesarias responsabilidades políticas más allá de las judiciales".



Confirmat: CDC s’ha finançat il.legalment durant anys. Ara q ja tenim sentència, cal evitar la impunitat per retornar a la ciutadania la confiança en les institucions: calen responsabilitats polítiques més enllà de les judicials #CasPalau — Ada Colau (@AdaColau) 15 de enero de 2018

La Favb muestra "razonable satisfacción" por la sentencia



El abogado de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb) Àlex Solà ha mostrado "razonable satisfacción" por la sentencia del caso Palau que se ha sabido este lunes. Lo ha declarado a los periodistas tras recoger el fallo en la Audiencia de Barcelona --la Favb es acusación popular--, y también ha destacado que las condenas castigan el "expolio masivo" del Palau y el tráfico de influencias de los condenados.

"Estamos razonablemente satisfechos por la depuración judicial del caso", y ha añadido que CDC ha sido condenada a pagar 6,6 millones de euros porque se han probado las 'mordidas', según ha dicho.



Gabriel Rufián (ERC): "Sale más barato robar que votar"



El diputado de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso ha publicado en Twitter un escueto mensaje alusivo a la sentencia del caso Palau: "Sale más barato robar que votar", en referencia al referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña.



Sale más barato robar que votar. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 15 de enero de 2018

Mas valora "muy negativamente" la sentencia



El ex secretario general de CDC Artur Mas ha valorado "muy negativamente" la sentencia del caso Palau, que condena a más de cuatro años de prisión al ex tesorero del partido Daniel Osàcar y que pide a CDC que devuelva los 6,6 millones de euros. Tal y como ha hecho en los últimos años, Mas ha defendido que no hubo irregularidades en la adjudicación de obra pública mientras él estaba en la Generalitat y ha lamentado que se acuse a Osàcar de tráfico de influencias cuando no se han investigado los contratos de obra pública del Govern.

Mas se ha mostrado convencido de que el ex tesorero es una persona "absolutamente honorable" y que "nunca se ha puesto un solo euro en el bolsillo a nivel personal". Y ha descartado responsabilidades políticas después de esta "primera sentencia" recordando que CDC ya no existe como partido político.

El PPC cree que el 3% "pasa a ser una realidad constatada"



El secretario general del PPC, Santi Rodríguez, ha afirmado este lunes tras conocerse la sentencia de la Audiencia de Barcelona sobre el caso Palau que "el 3% deja de ser un mito y pasa a ser una realidad constadada judicialmente".



En un comunicado, Rodríguez ha sostenido que la sentencia ratifica las conclusiones presentadas por los grupos parlamentarios en la Comisión de Investigación del caso Palau: "Ahora se ha podido comprobar que era verdad".

También se ha referido al cambio de nombre de la antigua CDC y ha afirmado que "la metamorfosis es la evidencia de que todo lo que se hablaba en Cataluña del cobro de comisiones ha sido una realidad".





