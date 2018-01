Mas aconseja a Puigdemont "pensar en el país" y no descarta volver a la política

El expresident de la Generalitat Artur Mas ha recomendado este domingo al también expresident Carles Puigdemont "pensar en el país" y en el "proyecto de todos" a la hora de decidir sobre una hipotética investidura, aunque ha recalcado que no quiere "condicionar" su decisión a este respecto.

En una entrevista en La Sexta, Mas ha asegurado que nadie es "imprescindible" y ha comparado la actual situación de Puigdemont, huido en Bruselas, con la suya propia de hace dos años, cuando renunció a encabezar de nuevo la Generalitat por las exigencias de la CUP y dejó paso al propio Puigdemont.

No obstante, Mas ha recalcado que, aunque confía en que la manera de actuar de Puigdemont sea "igual", en alusión al principio de "pensar en el país", eso no quiere decir que su sucesor "haga lo mismo" y no presente candidatura.

"Yo podía haber convocado elecciones, en vez de convocar, me marché. Para mí eso era interés de país. Confío en que esa manera de actuar la tenga igual, no quiero decir que haga lo mismo", ha argumentado Mas.

A la pregunta de si es posible una investidura telemática de Puigdemont, Mas ha considerado que en las actuales condiciones excepcionales "habrá que ver cómo se pueden interpretar las normas".

A juicio de Mas, que ha apuntado que Puigdemont no le comentó que se iba a Bélgica, el tiempo le ha dado la razón al expresident, que ahora debe afrontar "familiar y personalmente" una decisión delicada, porque "si vuelve sabe que va a ir a prisión".

Sobre el caso Palau —la Audiencia de Barcelona notificará mañana la sentencia sobre el expolio de esta infraestructura, por el que el fiscal pide 14 años de cárcel para el saqueador confeso Fèlix Millet y ocho para el extesorero de CDC Daniel Osàcar—, Mas ha considerado que más responsabilidades políticas que las que ha asumido no son posibles: "Lo he dejado todo".

Sobre su futuro, Mas no ha descartado volver a la primera línea, aunque ha recalcado que "lo más probable es que no". "No le digo que no, pero no tengo plan concreto. No lo puedo descartar. Lo más probable es que no".

