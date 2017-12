Puigdemont replica al rey y denuncia la "persecución de ideas democráticas" en Cataluña

El expresident de la Generalitat y diputado electo del Parlament por Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, dio la réplica este lunes al mensaje de Navidad del rey Felipe VI al asegurar, en una carta que leyó el exconseller Josep Rull durante la ofrenda floral a la tumba del primer president de la Generalitat republicana, Francesc Macià, que en Cataluña se vive "un estado de persecución de ideas legítimas, democráticas y no violentas".

En la citada misiva, el president cesado por orden del Gobierno central también se presenta como uno de "los continuadores de una larga cadena de sacrificios" como los que hizo Macià, y recuerda que aquel jefe del Ejecutivo catalán siempre pidió a los catalanes "hacerse dignos de Cataluña", ha dicho Puigdemont.



Puigdemont ya exigió este domingo, poco antes de la emisión del discurso del jefe del Estado, que el rey rectificase su posición sobre Cataluña. "Esta noche el rey tiene una oportunidad para comenzar la rectificación. Espero que esta vez no la pierda", escribió en Twitter. En la misma línea apuntó Junts per Catalunya, que pidió al monarca que ejerza de "árbitro" y no "riña" a los independentistas, como a su juicio hizo en su discurso del 3 de octubre.



Aquesta nit el rei té una oportunitat per començar la rectificació. Espero que aquesta vegada no la perdi. — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 24 de diciembre de 2017

Por su parte, el portavoz de Junts per Catalunya –coalición entre el PDeCAT y Convergència que impulsó Puigdemont para las elecciones del 21-D–, Eduard Pujol, también diputado electo, criticó el mensaje de Navidad del rey, a quien acusó de "ser el rey del 155" y de dar la impresión de sentirse "más cómodo apelando a la represión del 1 de octubre que a la voluntad expresada en las urnas", informa EFE.

Pujol agregó que el monarca, "voluntariamente o por omisión, obvia la voluntad de los catalanes en las urnas" y que "sorprende" que no haya "tomado nota" de los recientes resultados de las elecciones. La de este domingo, consideró el dirigente independentista, "era una muy buena oportunidad para recuperar el sentido de Estado", pero Felipe VI se "alineó nuevamente" con el "sinsentido" del Gobierno de Rajoy.