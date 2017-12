Los incendios en California paralizan el rodaje de las series 'Westworld' y S.W.A.T.'

El sur de California se encuentra en estos momentos devastado por los incendios en una zona habitual en la que se ruedan series y películas. En este caso, dos producciones han sido afectadas.

Se trata de las series Westworld y S.W.A.T: Los hombres de Harrelson, que se han visto obligadas a paralizar sus grabaciones, según destaca la prensa internacional.

"La seguridad del reparto y el equipo es lo primero. Rezamos por todos los afectados por estos incendios", ha asegurado en Twitter la cuenta oficial de los guionistas de S.W.A.T.

Production of @swatcbs has been suspended for the day due to wildfires and unsafe air near our stages. Safety of cast and crew come first. Prayers to all affected by these fires.