La cantante Shakira será atendida por un reputado laringólogo, considerado el mejor del mundo, para que le opere de las cuerdas vocales. La artista colombiana se vio obligada a posponer los conciertos de su gira europea hasta 2018 a causa de una hemorragia en la garganta.

La revista Lecturas ha dado a conocer este martes el viaje de Shakira, junto a su hermnao Tonino, el pasado 29 de noviembre a Boston, donde se dio cita con Steven M. Zeitels, el médico que ya ha tratado a otros cantantes como Sam Smith o Adele.

Tras la polémica suscitada por la cancelación de los conciertos, especialmente en lo referente a la devolución del importe de las entradas, la cantante quiso mandar un mensaje a todos sus seguidores para disculparse.

"Me duele mucho no poder cantar este mes, por aquellos que han hecho hasta la imposible para conseguir entradas (...) Y sobre todo por mis fans de siempre, que me acompañan en las buenas y en las malas y se merecen lo mejor de mí", publicaba en su cuenta de Instagram.

Asimismo, se lamentaba de su problema con la voz -que definía como una "pesadilla continua"- y aseguraba que "jamás se había encontrado con una situación similar", pero que se "entrega plenamente al reposo", tal y como le recomendaron los médicos.