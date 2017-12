Los ocho exconsellers, incluido Junqueras, y los Jordis pedirán al Supremo salir en libertad

Los ocho exconsellers encarcelados, con Oriol Junqueras a la cabeza, y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también en prisión, se acogerán a la llamada vía Forcadell para pedir al Tribunal Supremo su libertad provisional con el argumento de que acatan el artículo 155 de la Constitución.

Todos ellos, junto al expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que le acompañan en Bruselas, están imputados bajo la acusación de rebelión, sedición y malversación en relación con su liderazgo en el proceso hacia la declaración unilateral de independencia en Cataluña.

Con ese objetivo han pedido comparecer ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para defender que, desde que la Audiencia Nacional ordenó su prisión provisional sin fianza, se ha aplicado -y ellos han acatado- el artículo 155 de la Constitución, que supuso su cese y la convocatoria de elecciones en Cataluña.

Además, han admitido que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) tuvo sólo valor político y han asumido las vías de diálogo y de negociación dentro de la Constitución, en la línea marcada por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a quien el juez dejó salir de prisión bajo fianza.

Consideran, en consecuencia, que no hay riesgo de reiteración delictiva, el argumento fundamental por el que fueron enviados a prisión.

El juez Pablo Llarena les ha respondido con una providencia en la que señala literalmente que "visto que todos ellos solicitan la revisión de su situación personal y que se les reciba declaración, en relación con la misma, se accede a lo interesado y se acuerda citarles para comparecencia".

Llarena puede o no decidirlo y no tiene límites de plazo para ello

Así, el juez del Supremo les ha citado a partir de las 09.30 horas de la mañana de este viernes con ese único objetivo. Llegarán a bordo de furgones y esperarán el momento de comparecer en los calabozos de la Audiencia Nacional.

Según fuentes del alto tribunal, desde estos calabozos serán devueltos a las prisiones respectivas, al margen de si el juez decide o no algún cambio de su situación.

La asunción del 155 por parte de los imputados también afecta a las elecciones autonómicas, cuya campaña comienza en la medianoche del lunes. En esa campaña quieren participar los comparecientes, con la excepción de Meritxell Borras y Jordi Cuixart.

Pero el juez no está obligado por ninguna urgencia a adoptar cualquier decisión, dado que la situación personal de los afectados ya ha sido decidida por la juez inicial del caso, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Es decir, ya han comparecido ante un juez y ahora se les cita porque quieren argumentar que existen razones para que se cambie la decisión de aquella magistrada. Llarena puede o no decidirlo y no tiene límites de plazo para ello.

La Fiscalía, que estará representada por Consuelo Madrigal (exfiscal general del Estado) y Jaime Moreno Verdejo, pedirá previsiblemente que permanezcan en prisión, aunque esa posición se puede modificar en función de las declaraciones, según han informado a Efe fuentes fiscales.

A los miembros de la Mesa, el juez del Supremo los dejó en libertad bajo fianza tras tomarles declaración y después de que asumieran la aplicación del artículo 155 de la Constitución y renunciaran a la vía unilateral. Ello hace prever que pueda cambiar la situación personal de quienes comparecerán si siguen el mismo camino.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.