La actriz Manuela Velasco denuncia una agresión e insultos por los taxistas en huelga

La actriz Manuela Velasco ha denunciado a través de su cuenta personal en Instagram los insultos que ha recibido por parte de un grupo de taxistas que se encontraban este miércoles en huelga y manifestándose por las autorizaciones que el Supremo ha concedido a vehículos de alquiler con conductor (VTC). Velasco ha explicado que su productora le ha llevado a casa en su coche y los taxistas han confundido el vehículo con uno de Uber o Cabify.

"Me han agredido física y verbalmente, sin preguntar primero. Concretamente me han dicho, entre otras cosas e insultos: 'Come pollas. Vete a comer pollas a Antena 3. Pesetera. Nos vamos a encargar de que nadie te vea en la tele", ha relatado.

Las agresiones físicas se han producido cuando los taxistas, según la versión de la actriz, han comenzado a lanzar huevos al coche del compañero que acercaba a su domicilio a Manuela Velasco.

La intérprete de la serie Velvet no ha querido entrar en el carácter machista de los comentarios que ha recibido, agregando que de esas "lindezas hablamos otro día".

"Llevo toda la vida siendo usuaria del servicio de taxi de Madrid, es el medio de transporte que más utilizo. No tengo Uber ni Cabify", ha aclarado, agregando que comprende "las reivindicaciones de los taxistas y la huelga" que han llevado a cabo este miércoles. Por este motivo, añade, "me duele profundamente" lo sucedido.