La Comisión de Energía de la Eurocámara respalda censurar el impuesto al sol

La comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo (PE) aprobó este martes el informe parlamentario sobre energías renovables, que refuerza el derecho de los ciudadanos al autoconsumo energético que proponía la Comisión Europea y pide elevar del 27 al 35% la tasa de energía renovable en la Unión Europea (UE) en 2030.

El informe sobre la directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, elaborado por el socialista español José Blanco, fue aprobado por 43 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones en la citada comisión. "Europa necesita hacer más, Europa necesita más ambición en renovables para cumplir los compromisos de París, combatir el cambio climático y liderar la transición energética", declaró el eurodiputado español en un comunicado tras la votación.

El texto aprobado deberá ser refrendado el próximo enero por el pleno del Parlamento Europeo, que fijará así su posición en la futura negociación con el Consejo Europeo, que representa a los países del club comunitario, y con la Comisión Europea (CE), brazo ejecutivo de la UE. La propuesta original de la CE, presentada hace un año, contemplaba exigir un consumo mínimo de energía renovable del 27% en 2030 en el conjunto de la UE, tasa que según Bruselas sería suficiente para cumplir con los compromisos europeos del Acuerdo de París de reducir en la próxima década un 40% las emisiones contaminantes respecto a 1990.

Otro de los puntos destacados aprobados por el mismo comité es el derecho al autoconsumo energético, como reflejaba ya la propuesta inicial de la CE, que pedía no sólo que no se gravase sino que se fomentara. "Se blinda el autoconsumo como un derecho, se prohíbe el impuesto al sol", señaló Blanco a través de su cuenta de Twitter sobre ese punto del texto, que prohíbe someter a ningún tipo de impuesto el autoconsumo siempre que la electricidad generada permanezca fuera de la red y no suponga la primera fuente del hogar.

En concreto, el texto aprobado en comisión parlamentaria introduce un matiz respecto a la propuesta de la CE: no se aplica solo a un "consumidor", sino que también es válido para un "grupo de consumidores". Por otro lado, y en lo relativo a la directiva de eficiencia energética —aprobada en la comisión europarlamentaria por 33 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones—, los europarlamentarios abogaron también por pedir que la UE mejore su eficiencia energética en un 40% para 2030, frente al objetivo del 30% retenido por la Comisión para el conjunto de la UE.

Desde el grupo de los Verdes del PE, el español Florent Marcellesi (EQUO), miembro de la comisión parlamentaria de Industria y Energía, lamentó que no se hayan fijado objetivos de energía renovable vinculantes para cada Estado miembro, sino sólo para el conjunto de la UE.

"El objetivo de un 35% de energía renovable para 2030 no puede considerarse un máximo, sino un mínimo, pues se queda corto para cumplir con el acuerdo de París", indicó Marcellesi en un comunicado.

Por otro lado, la organización ecologista Transport & Environment y la humanitaria Oxfam, criticaron que el texto aprobado mencione que los Estados miembros deban garantizar un mínimo del 12% de energía renovable en el transporte en 2030 y que dentro de ese cómputo se incluyan los biocombustibles. Según esas organizaciones, los biocombustibles incrementan las emisiones contaminantes responsables del calentamiento global y contribuyen a la deforestación.