Serrat, en 'Salvados': "Cataluña no ha tenido nunca un mejor trato cultural y lingüístico"

El cantautor Joan Manuel Serrat intervino en el programa 'Salvados' emitido este domingo en La Sexta para analizar la situación catalana y considera que"no ha tenido nunca un mejor trato cultural y lingüístico que el que ha tenido" hasta ahora por parte del Estado, cuestionando también el "maltrato económico" que los independentistas denuncian.

"Estaría bien que se hicieran los números bien hechos y al final no salen tan claros, puede que haya otras comunidades más maltratadas que Cataluña", argumentó en el programa 'Salvados', donde también ha opinado que los que han gobernado hasta ahora Cataluña deberían pedir perdón por prometer que Europa "abrazaría" una república catalana y "caería rendida a sus pies".

"Esto juega con lo más profundo de la gente, sus sentimientos, y jugar con eso me parece una mentira de la que aún se debe pedir disculpas", espetó.

Esto juega con lo más profundo de la gente, sus sentimientosSerrat ha cargado contra los que vendieron una "Cataluña 'low-cost', donde todo el mundo sería feliz y sería barato", y ha explicado que él no es independentista porque no cree que este proyecto permita hacer una mejor Cataluña. Ha puesto de ejemplo la salida de capitales, "tirando por tierra todas las profecías de Artur Mas".

En este sentido, ha criticado Mas pero también Mariano Rajoy por utilizar el sentimiento "nacionalista descaradamente sin importar lo que haya detrás y con la única voluntad de ganar votos".

También ha indicado que él está a favor de un referéndum con garantías, y ha criticado la prisión de los consejeros y de los 'Jordis', así como también la violencia policial del 1-O. "Esto no tiene perdón", dijo. Ahora bien, ha cargado contra Carles Puigdemont por marchar a Bélgica.

También ha reconocido que no le produce "excesiva satisfacción" que los socialistas hayan alineado con el PP en esta cuestión, aunque espera que no le pase excesiva factura a Miquel Iceta el 21-D. Asimismo, ha reconocido que desde que José Luis Rodríguez Zapatero prometió apoyar el Estatut que saliera del Parlamento, no ha vuelto a un mitin político.