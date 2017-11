'El Bigotes', durante la vista de la Gürtel: "¿Puedo volver al curso de cocina? Estábamos pochando y luego me hacen exámenes"

Álvaro Pérez "el Bigotes", considerado uno de los cabecillas de la trama Gürtel, ha pedido este jueves a los diputados de Les Corts Valencianes que le permitieran marcharse para seguir con un curso de cocina que sigue en la prisión madrileña de Valdemoro, donde cumple condena por una pieza del caso Gürtel.

Pérez ha comparecido desde la cárcel por el sistema de videoconferencia ante la comisión de Les Corts que investiga la gestión de Feria Valencia, en calidad de expresidente de la empresa Orange Market, donde se ha acogido a su derecho a no declarar para no verse perjudicado en las causas judiciales que tiene pendientes.

Durante un momento de la sesión en la que la diputada de Compromís Teresa García respondía al parlamentario del PP Fernando Pastor, Álvaro Pérez ha pedido intervenir para hacerles dos peticiones. Una de ellas era que no hablaran en valenciano sino en castellano para que su abogado pudiera entender lo que allí estaba pasando, y la segunda, que si habían acabado con él le dejaran salir de la sala desde la que se realizaba la conexión.

Me he perdido el trabajo y luego me hacen exámenes"Estaba en un curso de cocina, estábamos pochando y me he perdido el trabajo y luego me hacen exámenes", ha dicho Pérez, quien ha señalado que su abogado también tenía prisa y que así los diputados "van también más ligeros" porque entiende que tienen "mucho que hacer".

La presidenta de la Comisión, Rosa María García, de Ciudadanos, le ha dicho que no había problema con la primera petición y respecto a la segunda le ha recordado que cumple con una obligación, así que debía esperar a que los grupos hicieran uso de su tiempo.