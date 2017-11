Correa considera sobre la Gürtel que regalar unos "payasos" a un cliente no es corrupción

Francisco Correa, considerado uno de los cabecillas de la trama Gürtel, ha asegurado este jueves que esta trama es "un montaje para hacer daño a un partido" y ha defendido que los trabajadores de Orange Market "son personas honradas, normales" y sin antecedentes penales.

Imágenes 1 Foto

Correa ha comparecido desde la cárcel madrileña de Valdemoro por videoconferencia ante la comisión de Les Corts Valencianes que investiga la gestión de Feria Valencia, en calidad de expropietario de la empresa Orange Market, y se ha acogido a su derecho a no declarar por consejo de su abogado. Sin embargo, en un momento de la sesión ha asegurado que las cosas no son como de dicen y que ni él ni sus socios son delincuentes, sino profesionales del marketing y su "desgracia" fue llegar a trabajar para un partido (el PP) y emplear "la misma estrategia comercial" que utilizaba en las multinacionales para la que había trabajado.

"Cómo no voy a hacer un regalo a un cliente fantástico mío. Cómo no voy a regalar unos payasos a Ana Mato o a Sepúlveda que son amigos míos", ha dicho Correa, quien ha señalado que es algo que hacen las grandes empresas y se ha mostrado seguro de que los diputados también habrán recibido regalos en su vida.

Ha afirmado que Iberdrola "invitó a 150 periodistas con sus mujeres al Mundial, que una empresa de porcelana "alquiló el Queen Elisabeth e invitó a los mejores constructores porque eran sus mejores clientes" y que los laboratorios farmacéuticos invitan a los médicos a congresos en Tokio, Nueva York o Río de Janeiro.

Cómo no voy a regalar unos payasos a Ana Mato o a Sepúlveda que son amigos míos"Esto en marketing es una práctica habitual", ha explicado, y se ha mostrado convencido de que si "en vez del PP esto fuera una multinacional", él no estaría aquí sentado (en prisión).

Ha explicado que hace regalos a sus clientes "como hace cualquier empresas de este país y del mundo entero" y ha considerado que si mañana alguno de los diputados de la comisión tiene un restaurante, reglará una cena a un amigo, y si tiene una tienda de ropa, le regalará un traje.

"La desgracia", ha afirmado, es que "llegamos a un partido y empleé las misma estrategia comercial", y ha señalado que el político es el que tendría que haberle dicho que no podría admitir eso, aunque ha apuntado que durante muchos años las personas con las que tenía relaciones en el PP no ocupaban un cargo político.

Ha explicado que él no es abogado sino profesional del marketing y ha destacado que hace unos años no era cohecho hacer un regalo a un empresario.

Para Correa, todo esto es "un montaje para hacer daño a un partido por otro partido a través de nuestro trasero" y ha asegurado que "en este famoso caso Gürtel no existe tanta corrupción, es mentira", sino que se trataba de "una estrategia comercial", y no entiende que hacen ni él ni Pablo Crespo ni Álvaro Pérez aquí sentados.

'El Bigotes' algún día contará en Valencia "la cara B del disco"

Por su parte, Álvaro Pérez, que también ha declarado por videoconferencia, ha dado su "palabra de honor" de que algún día acudirá a Les Corts Valencianes o a Valencia a dar una explicación sobre el caso Gürtel, para que se escuche "la cara B del disco", pues, a veces, ha dicho, "es mucho mejor que la cara A".

No obstante, ha respondido al socialista José Muñoz, quien le ha pedido que en algún momento cuente lo que ha pasado, no solo por interés público sino también por él mismo, ya que a los ojos de la ciudadanía se le ha presentado como "un delincuente que se ha aprovechado de la Administración y del PP". "Se debe a sí mismo una declaración para contarnos lo que ha pasado", ha señalado Muñoz, quien ha lamentado no poder conocer la versión de los hechos de Pérez pues cree que tiene "información privilegiada" de la época de gobierno del PP, "que lastra el presente y el futuro de la Comunitat". "Le pido que algún día nos ayude a descubrir de verdad de lo que ha ocurrido en esta Comunitat", ha insistido.

Álvaro Pérez, quien ha agradecido la educación con la que le ha hablado el diputado socialista, ha asegurado que algún día irá a Les Corts o a Valencia para que escuchen "la cara B del disco" porque, según ha dicho, "la cara B a veces es mucho mejor que la cara A". "Usted y otros muchos ciudadanos de Comunitat Valenciana y de España solo han escuchado una cara del disco, pero hay muchas más caras, y no son todos los que son, ni están todos los que deben estar ni son los que deben estar", ha afirmado.

Pablo Crespo se acoge a su derecho a no declarar

Por otro lado, Pablo Crespo se ha acogido a su derecho a no declarar para no perjudicar a "su derecho de defensa" en las nueve causas judiciales que tiene pendientes de enjuiciamiento relacionadas con el caso.

Al inicio de su comparecencia, en la que ha estado acompañado por su abogada, Crespo ha informado a los diputados de que está incurso "en unas nueve causas judiciales pendientes enjuiciamiento" y que cualquier cosa que pudiera declarar en esta comisión podría perjudicar a su derecho de defensa. Por ello, ha comunicado que se acogía a su derecho a no declarar, sin perjuicio de que "en su momento" estará encantado de estar a disposición de los parlamentarios valencianos para decirles cuanto quieran y pueda explicar sobre el objeto de la investigación que están llevando a cabo.