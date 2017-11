Los nuevos proyectos y películas de grandes directores

Modernidad y clasicismo. Acción y los efectos visuales más avanzados o una historia que se sustenta sobre todo en el guion y los personajes. Curiosamente, Steven Spielberg representará las dos opciones con sus próximas películas, Los archivos del Pentágono y Ready Player One. Tarantino sospesa por primera vez dirigir una película basada en hechos reales, la de los crímenes de Charles Manson. Los octogenarios Clint Eastwood o Ridley Scott —cumplirá los 80 el 30 de noviembre— se niegan a jubilarse. Tim Burton ha vuelto al regazo de Disney y James Cameron está inmerso en el serial cinematográfico más caro de toda la historia, Avatar.

Los papeles del Pentágono es el primer largometraje que nos llegará de Spielberg. Su pareja protagonista es irresistible, Meryl Streep y Tom Hanks interpretando a periodistas de The Washington Post luchando por la libertad de expresión en la Norteamérica de los años 70, en tiempos de la administración Nixon. El estreno en España está previsto para el 22 de enero. Ready Player One es un relato futurista en el que un impresionante videojuego permite evadir a sus usuarios de la gris realidad que les rodea. la competición adquirirá una dimensión épica y trágica cuando los jugadores deban luchar por hallar un gran tesoro. La novela de Ernest Cline que adapta ha sido definida como un cruce entre Matrix y Avatar. Se estrenará el 28 de marzo.

'Jurassic World: El reino caído', de Juan Antonio Bayona se estrenará en junio de 2018 Precisamente en las cuatro secuelas de Avatar está trabajando James Cameron. Un proyecto mastodóntico cuyas entregas se irán estrenando entre 2020 y 2025. Sin abandonar la fantasía, Guillermo del Toro se siente orgulloso de La forma del agua, que tiene previsto estrenarse aquí el 26 de enero, la historia de amor entre una mujer de la limpieza muda y una insólita criatura acuática, ambientada en los años 60. El director mexicano ha asegurado que no solo es su película más personal sino también la mejor que ha hecho. En su punto de mira está también realizar el remake del clásico Viaje fantástico (1966) en el que una nave y toda su tripulación era reducida a un tamaño microscópico para introducirse en el interior de un cuerpo humano. Cameron sería uno de los productores.

Juan Antonio Bayona se ha metido de lleno en el mundo de Jurassic World con El reino caído, actualmente en posproducción, y contando de nuevo con Bryce Dallas Howard y Chris Pratt como protagonistas. El estreno en España está previsto para el 8 de junio del año que viene. Un poco más deberemos esperar para lo nuevo de Shyamalan, se trata de Glass y será un crossover de El protegido y Múltiple en el que Bruce Willis y James McAvoy repiten en sus respectivos papeles de superhéroe y supervillano. Tim Burton intentará resarcirse de los fracasos comerciales de sus últimas películas con la adaptación en acción real del clásico Disney Dumbo, aún en rodaje y con previsión para que se estrene el 29 de marzo de 2019.

El canadiense Denis Villeneuve seguirá en la ciencia ficción. Después de La llegada o Blade Runner 2049 su objetivo está puesto en la adaptación de una saga literaria complicada, nada menos que Dune de Frank Herbert. Mientras que Peter Jackson, tomándose merecido descanso desde la trilogía cinematográfica de El Hobbit, seguramente retome el proyecto que tenía, junto a Spielberg, de filmar una nueva aventura en animación de Tintín, mediante la técnica de captura de movimiento, y que se titularía Prisioneros del sol.

Cuatro grandes clásicos

Incansable se muestra Ridley Scott que ya tiene casi a punto otra película, Todo el dinero del mundo. En principio, llegará a los cines norteamericanos este 22 diciembre —y entre nosotros el 19 de enero—, pero los escándalos de acosos sexuales de uno de sus protagonistas, Kevin Spacey, han hecho que el veterano realizador decidiera eliminar al actor de su elenco. La decisión le ha valido volver a rodar sus escenas con otro actor, Christopher Plummer. En ella Mark Wahlberg y Michelle Williams, protagonizan una historia en torno al secuestro del nieto de uno de los hombres más ricos del mundo —y que era el personaje que encarnaba Spacey—.

A sus 87 años, Clint Eastwood ha estado enfrascado con The 15:17 to Paris que , al igual que Sully, también se basa en un suceso real, el de tres soldados norteamericanos que, en agosto de 2015, lograron evitar que un terrorista yidahista atentara en un tren durante el recorrido de Amsterdam a París. El 23 de febrero es la fecha señalada para que llegue a nuestros cines. Woody Allen, fiel a su cita anual, estrena el 1 de diciembre su nueva obra obra, Wonder Wheel, con Kate Winslet y Justin Timberlake.

Tarantino habla de retirarse, pero todavía le sigue apasionando dirigir. Actualmente está centrado en el proyecto de llevar a la gran pantalla la crónica de los terribles asesinatos de Charles Manson y su satánica secta de acólitos que, en 1969, conmocionaron el mundo por el asesinato de la actriz Sharon Tate, la esposa entonces de Roman Polanski, y de los invitados que estaban en la mansión. Aunque, "no tratará sobre Manson sino sobre ese año, 1969", ha declarado recientemente Tarantino. Entre los nombres que se han barajado para el reparto figuran el de Margot Robbie, como Sharon Tate, o Leonardo DiCaprio —con Tarantino ya colaboró en Django desencadenado—. Y la película, aún sin título definitivo, podría estrenarse en 2019.

Diseñadores, gangsters, zombis y Bond

Otro de los grandes cineastas de nuestro tiempo es Paul Thomas Anderson. Para El hilo invisible ha vuelto a contar con el dos veces oscarizado Daniel Day-Lewis que interpretará a un diseñador en el Londres de los años 50. El estreno en España está previsto para el 2 de febrero. También está dejando huella propia el cine de Wes Anderson. En su nuevo largometraje volverá a la animación, será Isla de perros con estreno previsto para abril.

Después de la serie Mindhunter para Netflix, David Fincher aún no tiene otro proyecto para la gran pantalla, pero su nombre sigue en la lista para dirigir la secuela de World War Z, la guerra entre humanos y zombis. Tampoco ha anunciado su próxima película el británico Christopher Nolan después de Dunkerque, estrenada el pasado verano, aunque es uno de los directores que suena para dirigir próximas películas de la saga Bond —Denis Villeneuve es otro de los candidatos—. Mención especial también para Martin Scorsese y su largometraje de mafiosos The Irishman o la miniserie de seis episodios The Ballad of Buster Scruggs de los Coen, ambas también producidas por Netflix.