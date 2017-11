Borrar a Kevin Spacey de 'Todo el dinero del mundo' costará 10 millones de dólares

Las acusaciones de agresiones y abusos sexuales que pesan sobre Kevin Spacey llevaron a los responsables de su próxima película, Todo el dinero del mundo (All money in the World) y a su director Ridley Scott a tomar la determinación de eliminar al protagonista de House of Cards y sustituirle por Christopher Plummer. Una decisión que intenta que el filme no se vea lastrado por la caída en barrena de la imagen de Spacey, y que podría disparar los costes de producción.

Según informa Variety, que el personaje del magnate Jean Paul Getty sea encarnado finalmente en pantalla por Plummer y no por Spacey costará más de 10 millones de dólares. Y es que, aunque las escenas en las que aparecía el protagonista de American Beauty no eran muy extensas, el poco tiempo que tiene el equipo del filme para realizar los dichosos reshoots -el filme se estrena el próximo 22 de diciembre- encarecen enormemente el proceso.

Un precio estimado por fuentes cercanas al proyecto que incluye los honorarios del oscarizado Plummer, que podrían alcanzar los 400.000 dólares y el regreso de las dos grandes estrellas del filme, Mark Wahlberg y Michelle Williams. Ambos actores tenían programadas dos semanas de reshoots en sus contratos, pero es posible que, al estar ya tan cerca del estreno, esas cláusulas hayan expirado. De ser así, se les pagará su tarifa semanal prorrateada, según fuentes de la agencia y productores que han manejado situaciones similares.

Williams está filmando Venom, el spin-off de Spider-Man producido por Sony, distribuidora de Todo el dinero del mundo. Es por tanto más que posible que el estudio facilite que Williams esté disponible para los reshoots. En el caso de Wahlberg, el actor no está actualmente filmando ninguna película, sino inmerso en la gira promocional de Dos padres por desigual.

La opción que actualmente no baraja Scott es hacer que Plummer haga gran parte de su trabajo frente a una pantalla verde

Será cuestión de cuadrar los calendarios para esa semana de reshoots ya que la opción que actualmente no baraja Scott es hacer que Plummer haga gran parte de su trabajo frente a una pantalla verde y luego trabajar con efectos digitales para encajarlo en filmaciones preexistentes. Algo que sí se vio obligado a hacer en Gladiator, cuando Oliver Reed sufrió un mortal ataque al corazón antes de terminar de rodar todas sus secuencias.

Dentro de esos 10 millones de dólares también se incluyen la postproducción y la creación de nuevos materiales de marketing. Algunos especialistas en marketing estiman que la creación de nuevos tráilers, carteles y campañas publicitarias adicionales podría suponer varios millones acrecentados por la urgencia y los costos de desmontaje.

El objetivo de Scott y su equipo es tener la película finalizada para el 15 de diciembre. El estreno de Todo el dinero del mundo se mantiene para el ya muy cercano 22 de diciembre. En la cinta John Paul Getty. Propietario de una de las mayores fortunas del mundo, se niega a pagar el rescate millonario de su nieto, un joven rebelde al que da vida Charlie Plummer que fue secuestrado por un grupo de mafiosos italianos en 1973.