Xavier Trias y José María Cano, los españoles con sociedades 'offshore' en paraísos fiscales

Los nombres del exalcalde de Barcelona y actual portavoz de PDeCat, Xavier Trias y José María Cano, ahora pintor y entre los 80 y los 90 cantante de Mecano, también figuran en los paradise papers que este domingo ha desvelado e lConsorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), según informa El Confidencial y La Sexta, que participan en las investigaciones.

Xavier Trias Vidal de Llobatera figura como beneficiario de un vehículo offshore que presuntamente ocultaba dinero en Suiza durante parte de su carrera política. Su nombre aparece junto al de sus padres y sus hermanos en The JTB Family Settlement, un fideicomiso o trust con el que la familia controló activos alojados en la sucursal helvética de RBS Coutts Trustees Ltd., la exclusiva filial de banca privada del Royal Bank of Scotland.

La estructura opaca se habría mantenido operativa al menos entre 1994 y 2008, un periodo en el que Trias fue consejero de Sanidad de la Generalitat (1988-1996), consejero de Presidencia (1996-2000), diputado en el Congreso (2000-2004) y concejal en Barcelona (desde 2003). Sin embargo, un correo electrónico interno y otros documentos han permitido conocer ahora su existencia.

De la información se desprende que los titulares de The JTB Family Settlement eran los padres del dirigente del PDeCAT, Juan Trías Bertran y María Vidal de Llobatera Bassols. Pero, junto a ellos, también aparecen como beneficiarios el propio Trías, sus 11 hermanos (Juan María, María Eulalia, Jorge, Isabel, María Gloria, Alberto, Carlos, Anna María, Luis Ignacio, Enrique y María Nuria) y un sobrino (Javier Cabré Trias).

Los temas de herencia familiar los ha llevado siempre mi hermano mayor, que murió hace un añoA la familia trias, el fideicomiso presuntamente les habría servido para controlar fondos depositados en la oficina de RBS Coutts en Ginebra a través de una sociedad instrumental con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas, un archipiélago del Caribe conocido por ser uno de los mayores agujeros fiscales del mundo.

A pesar del fallecimiento del padre en 1994, la estructura de The JTB Family Settlement habría continuado sin cambios hasta 2008. Sin embargo, tras la muerte de la madre el 12 de julio de ese año, los Trias redactaron "una escritura de nombramiento con respecto a la distribución del 50% de los fondos del fideicomiso a 11 de los 12 beneficiarios del fideicomiso y una escritura de nombramiento a un subfondo con respecto a uno de los 12 beneficiarios del trust".

El pasado viernes, en una entrevista realizada en el Parlament de Catalunya por La Sexta y El Confidencial, el exalcalde de Barcelona aseguró que desconocía la existencia de esta estructura offshore. "No tengo ni idea porque nunca me he cuidado de esto. Si esto es verdad, no tengo ni idea". A la pregunta de si eso quiere decir que alguien se ha cuidado de este asunto, Trias contestó: "Bueno".

"Los temas de herencia familiar los ha llevado siempre mi hermano mayor, que desgraciadamente murió hace un año. Pero la verdad es que exactamente no sé de qué me habla (...) Me habla de una cosas que me parecen chino" añadió. El político del PDeCAT sí admitió "haber recibido dinero de la herencia" de su madre, pero de "ningún trust ni de ninguna cosa de estas". "Que yo sepa", matizó luego.

José María Cano tiene una sociedad en Malta

El exfundador del grupo musical Mecano, José María Cano, que lideró con su hermano Nacho Cano y la vocalista Ana Torroja entre 1981 y 1992, ha consolidado una importante carrera internacional como artista visual. Para gestionar todo lo que conlleva el negocio del arte, el español afincado en Londres registró en enero de 2017 una sociedad en Malta, que está participada a su vez de otra entidad en Curazao.

La jurisdicción de ambas islas repercuten una tributación baja para las sociedades allí registradas, lo que facilita mayores beneficios a Jose Maria Cano Studio Limited, nombre de la compañía del artista.

En la documentación que aporta El Confidencial, que se refiere a los registros mercantiles de Malta y de Curazao, se detalla que José María Cano Studio Limited fue abierta con el objeto social principal de la gestión del negocio del arte. Se especifica que no se limita a la compraventa de cuadros y a las comisiones, sino que habilita a la sociedad para hacer todo tipo de operaciones financieras relacionadas (y ajenas) al sector del arte. La mencionada entidad tiene sede en La Valeta, capital de Malta.

La sociedad fue constituida con 1.200 euros de capital. La propietaria es Mellow Sun Corporation NV de Curazao de la que Cano es a su vez su único accionista, según datos del registro mercantil de este territorio autónomo e insular del Reino de los Países Bajos, con superficie aproximada de 444 kilómetros cuadrados.

La sociedad antillana data de 1998, justo el año en que se celebró el 35 aniversario del primer single de Mecano, Hoy no me puedo levantar, con la recopilación de su discografía y todas sus canciones. Una de las pocas veces que se les pudo entrevistar juntos y en la que José María mostraba más su preocupación por la adaptación al euro que por la continuidad del grupo que le hizo famoso internacionalmente en los años 80.