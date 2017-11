La reina Isabel II, Madonna o Bono, entre los implicados en los 'paradise papers'

La reina Isabel II de Inglaterra; el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el secretario de Estado Comercio de EE UU, Wilbur Ross; Stephen Broffman, amigo íntimo del canadiense Trudeau, y su recaudador de fondos; el excanciller alemán Gerhard Schröder, son algunos de los nombres que componen la lista de los paradise papers, la mayor filtración de paraísos de la historia que ha destapado el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ).

Esta lista, "aún más importante que la de los papeles de panamá", descubre los nombres de más de 127 líderes políticos en 50 países. También implica a empresarios, compañias multinacionales, actores, futbolistas o cantantes. Entre estos últimos están los nombres de Madonna o Bono quienes, al parecer, habrían participado de una profunda red de elusión y evasión fiscal.

La Más de 380 periodistas llevan trabajando junto con el ICIJ desde hace un año en la investigación, liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y La Sexta y El Confidencial son los únicos medios españoles implicados. Además han colaborado otros como The New York Times, BBC, The Guardian, Le Monde o La Nación.



Gabinete de Trump



El secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur L. Ross Jr. tiene una participación en una compañía naviera que ha recibido, desde 2014, 68 millones de dólares de una empresa cuyos principales dueños incluyen el yerno del presidente ruso, Vladimir Putin, y a un magnate ruso sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser miembro del círculo de allegados a Putin.

Ross, inversor millonario de capital privado, vendió la mayor parte de los activos de su empresa antes de unirse al gabinete del presidente Donald Trump en febrero, pero mantuvo una participación en la compañía naviera Navigator Holdings Ltd., establecida en las Islas Marshall en el Pacífico Sur. Entre los principales clientes está SIBUR (sede en Moscú), uno de cuyos hombres clave es Kirill Shamalov, casado con la hija menor de Putin. Otro de los principales clientes de Navigator es PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

Por su parte, Rex Tillerson, Secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, cargo al que llegó tras una larga trayectoria como en el gigante del petróleo Exxon Mobile, ha sido director de Marib Upstream Services, una compañía de Bermudas creada para trabajar en el sector energético de Yemen. De acuerdo con la base de datos de clientes, estuvo en el cargo solo un año, entre 1997 y 1998.

El recaudador de fondos de Trudeau

Stephen Broffman, amigo íntimo de Trudeau, y al que en 2015 el ahora primer ministro de Canadá nombró recaudador de fondos de campaña. Los documentos demuestran los negocios offshore entre Broffman y su padrino, Leo Kolber, también muy cercano a los Trudeau (el padre, Pierre, lo nombró incluso senador y lo llamaban The Bagman por su capacidad de recaudación). Entre los fideicomisos de Bronfman y Kolber se realizaron préstamos, y, algunos de ellos, incluso a interés cero.

Según la investigación liderada por la CBC, la radiotelevisión pública canadiense, los documentos sugieren que la compañía de inversión privada de Bronfman, Clarigde, ayudó durante un cuarto de siglo a mover millones de dólares a entidades de la familia Kolber evitando pagar impuestos en Canadá, Estados Unidos e Israel.

El presidente de Colombia

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, aparece como director de dos sociedades offshore afincadas en Barbados, un refugio fiscal en el Caribe. En Nova Holding Company fue director en el año 2000 y en los registros de Global Tuition & Education Insurance Corp. consta como director. Santos dirigió Global Tuition & Education y después, el cargo, quedó en manos, entre otros, de la familia de César Gaviria, expresidente de Colombia.

Puestos en contacto con él, Juan Manuel Santos asegura que se unió a la compañía Global Tuition & Education por sus fines educativos, para ayudar a financiar los estudios a las familias con menos recursos. Además, dice que él nunca invirtió en la empresa y que tampoco fue accionista.

La reina Isabel II de Inglaterra

La monarca Isabel II posee una cuenta para gastos personales. Se trata de un ingreso privado que proviene principalmente del ducado de Lancaster: ese ducado lo conforma un conjunto de tierras, propiedades y activos que pertenecen a la reina. El ducado de Lancaster invirtió 7,5 millones de dólares en la sociedad Dover Street VI Cayman Fund LP en 2005.

El fondo invirtió en una empresa de desarrollo de tecnología de huellas dactilares para teléfonos móviles. Pero también hizo otras inversiones en compañías farmacéuticas y de alta tecnología. Y, según consta en la filtración, en junio de 2008, el ducado de Lancaster recibió alrededor de 360.000 dólares de esa inversión que hizo tres años antes.

Además, al menos desde 2004 hasta 2010, el ducado también habría invertido en otra sociedad, Jubilee Absolute Return Fund, con sede en Bermudas. Estas inversiones offshore de la reina de Inglaterra no se han recogido en los informes anuales del ducado (no está obligada a revelar los detalles de su riqueza personal).

Los cantantes Bono y Madonna

El cantante de origen irlandés Bono de U2 aparece como accionista de una sociedad registrada en Malta: Nude Estates Malta Limited. Esta sociedad se inscribió en diciembre de 2006 y se liquidó en 2014.

En las cuentas de 2007 se recoge que esta compañía es un holding de inversión y mantiene inversiones en dos sociedades lituanas: UAB Nude Estates y UAB Nude Estates 2. Esta última es la propietaria de un centro comercial en Utena llamado Aušra, que significa "amanecer" en lituano. Utena es una ciudad modesta con una población de aproximadamente 26.000 personas.

Por su parte, Madonna Louis Ciccone aparece como accionista de una compañía offshore llamada Safegard Medical Limited, en Bermudas. La compañía de suministros médicos (especializada en agujas y jeringuillas) se registró en diciembre de 1997. El 30 de junio de 1998, Madonna adquirió 2.000 acciones de la sociedad y la dirección de contacto en Nueva York que aportó coincide con la de Shari Goldschmidt, su manager.