De Will Smith a Scorsese: estos son los próximos grandes estrenos de Netflix

Will Smith es uno de los protagonistas de Bright, un thriller policíaco de corte fantástico, mientras que el director Martin Scorsese prepara The Irishman que volverá a reunir a dos auténticas leyendas vivas del cine, Robert de Niro y Al Pacino. Dos películas que no tendrían nada en común, a parte de su elevado presupuesto, 90 millones de dólares —más de 77 millones en euros— la primera y 125 millones la segunda, si no fuera porque ambas forman parte de los proyectos más ambiciosos de Netflix.

Dos superproducciones con reputados cineastas y estrellas que, en estos momentos de cambios revolucionarios en la distribución y exhibición de largometrajes, no se estrenarán como poco tiempo atrás hubiera parecido más lógico en las grandes pantallas sino directamente en streaming, a través de la plataforma digital de Netflix. Aunque en el caso de The Irishman se está planteando si se estrenará antes en cines. Además está el caso de la comedia de Borja Cobeaga Fe de etarras, ya disponible desde octubre en su catálogo, pero que aún así llegará también a la gran pantalla el 7 de diciembre.



Netflix anunció recientemente que para el año que viene planeaba estrenar 80 películas. El lote incluye producciones propias y también aquellas de las que va adquiriendo los derechos de distribución. En cifras, una inversión de 6.000 millones de dólares este 2017 y que pasará a incrementarse en torno a los 8.0000 en 2018.

Scorsese ha reconocido que aceptó trabajar con Netflix porque le permitía obtener fácilmente la financiación para 'The Irishman', 125 millones de dólaresEl director de Bright, David Ayer, que el pasado año estrenó Escuadrón Suicida, la ha definido como un cruce de Día entrenamiento (Training day), de la que fue guionista, con El señor de los anillos. No es para menos, la acción nos introducirá en una realidad paralela en la que los humanos cohabitan con personajes de fábula como elfos, orcos y hadas. Will Smith será un agente de policía de Los Angeles al que se le asigna un nuevo compañero, un orco (Joel Edgerton). El estreno, online, está fijado para fechas muy cercanas a Navidad, el 22 de diciembre.

Este mismo año, junto con Bright, otro de sus títulos estrella será Mudbound, en streaming a partir del viernes 17. Segundo largometraje de la directora afroamericana Dee Rees, Mudbound cosechó excelentes críticas a su paso por festivales como Sundance, Toronto o Londres. Dos jóvenes, uno negro y el otro blanco, regresan a casa después de haber combatido en la II Guerra Mundial. Lo que les espera de nuevo en sus respectivos hogares, en Mississippi, es un entorno rural y racista que acogerá de manera muy distinta a cada uno de ellos.

Aún no tiene fecha de estreno The Irishman, el regreso de Scorsese al cine de gangsters y un rodaje que empezó en agosto pasado, pero será en 2019. Scorsese no ha tenido reparo alguno en explicar que había aceptado dirigir para Netflix por las facilidades que ésta le ofrecía en cuanto a una financiación que le cuesta encontrar en los grandes estudios. Es la adaptación de la novela I Heard You Paint Houses de Charles Brandt que recoge la biografía de Frank Sheeran, un sicario que realizaba distintos trabajos para la mafia, especializado en hacer desaparecer cuerpos y pruebas criminales incriminatorias. Fue uno de los involucrados en la desaprición de Jimmy Hoffa, uno de los más controvertidos líderes sindicalistas de los 70. En el reparto dos actores también emblemáticos, Joe Pesci y Harvey Keitel.

Los principales proyectos para 2018

En este nuevo modelo de producción, distribución y exhibición que abandera Netflix, los cineastas no han dudado en alabar la libertad creativa para abordar sus proyectos. The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach, el terror vertiente más adolescente de The Babysitter o un par de relatos de Stephen King, 1922 y El juego de Gerald, han sido algunos de los ejemplos más recientes. Al igual que Okja, de Bong Joon-jo, que tuvo el honor, en una decisión salpicada por la polémica, que el pasado Festival de Cannes, baluarte del cine de autor, la admitiera entre las películas a competición junto con el filme de Baumbach. La del director surcorenao ha sido también una de las producciones más costosas de la compañía, 50 millones de dólares.

De entre las 80 películas anunciadas por Netflix, entre las que producirá o ha comprado los derechos de distribución, destacarán títulos como Mute, la nueva propuesta de ciencia-ficción de Duncan Jones —el director de Moon—; Hold the Dark, la historia de un cazador que intentará rescatar a un niño secuestrado por una manada de lobos en una remota aldea de Alaska, dirigida por Jeremy Saulnier —que ha llamado la atención de los cinéfilos por títulos como Green Room—; o la comedia The Week of en torno a un tema tan querido por los norteamericanos como son las comedias de bodas. Adam Sandler y Chris Rock serán los respectivos, y atribulados, padres de los novios.

También sobresalen la comedia de acción Game Over, Man!; el thriller How It Ends, salpicado de elementos apocalípticos y protagonizado por Forest Whitaker; o una de zombis titulada Cargo, con Martin Freeman —popular por El Hobbit o encarnar al doctor Watson en la televisiva Sherlock Holmes—. Incluso los hermanos Coen se han animado a trabajar para Netflix, en una miniserie de seis episodios: The Ballad of Buster Scruggs. Prácticamente como si se tratara de un largometraje de casi seis horas.