La película surcoreana 'Okja', de Netflix, afronta el boicot de las salas de cine

El polémico filme Okja, dirigido por el surcoreano Bong Joon-ho y producido por Netflix, afronta un futuro incierto en Corea del Sur, donde las salas de cine amenazan con boicotear la película si no se retrasa su fecha de estreno en la plataforma online.

La cadena de cines más grande del país, CGV, anunció que no proyectará Okja en sus salas a menos que Netflix acceda a retrasar su disponibilidad online hasta después de su estreno en salas, reveló el diario Korea Herald. Otras cadenas, como Lotte Cinema y Megabox, debaten si apoyar o no este boicot, aunque aún no se han pronunciado al respecto.

CGV criticó duramente la postura de Netflix y argumentó que "el estreno simultáneo online y en cines va contra el orden establecido de distribución de la industria del cine a nivel mundial", según un comunicado.

La compañía de exhibición, que opera aproximadamente en el 39% de las salas de cine del país, añadió que tampoco colaborará con Netflix en la promoción de la película.

La polémica existente entre la plataforma online -que cuenta con unos 98 millones de suscriptores a nivel mundial- y la industria del cine alcanzó su punto de mayor tensión en el recientemente clausurado Festival de Cannes.

Netflix anunció que no proyectaría en los cines franceses ninguna de sus dos producciones que optaban a la Palma de Oro, la surcoreana Okja y la estadounidense The Meyerowitz Stories, algo que desató las quejas de los defensores del cine en pantalla grande. Esta polémica llevó incluso al festival a cambiar sus reglas, de forma que desde el próximo año no podrán competir películas que no se vayan a estrenar en las salas de cine francesas.

Okja, nueva obra de Bong -conocido por películas como The Host (2006) o Mother (2009)-, ha levantado mucha expectación en Corea del Sur, ya que cuenta con la participación de la productora de Brad Pitt y un reparto encabezado por Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal.

Por ahora, está previsto que Okja se proyecte simultáneamente en Netflix (en 190 países) y en cines surcoreanos y estadounidenses a partir del 29 de junio, aunque su fecha de estreno se adelantará en algunos cines británicos al próximo 23 de junio.