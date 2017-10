Selena Gomez y The Weeknd: ¿fin del romance?

Selena Gomez y The Weeknd, en una imagen subida por la cantante en Instagram. (INSTAGRAM - SELENA GOMEZ)

La cantante estadounidense Selena Gomez y el también cantante, canadiense, Abel Makkonen, más conocido como The Weeknd, podrían haber puesto fin a su relación sentimental, según informó este lunes el portal TMZ.

El canal indica que Gomez y The Weeknd, que iniciaron su relación de pareja hace diez meses, ya no aparecen juntos en público, y señala asimismo que el rapero, quien se encuentra actualmente de gira por Estados Unidos, ha borrado en sus redes sociales las fotos en las que aparece con la 'ex' de Justin Bieber.

Es precisamente la aparentemente recuperada relación de Selena con su antiguo novio (también canadiense) lo que ha desatado más rumores: ambos fueron fotografiados el domingo pasado por la mañana juntos en una cafetería, en la que tomaron dos aguas minerales y café helado, y charlaron tranquilamente en una mesa junto al escaparate del local.

Según testigos que citan medios especializados estadounidenses, después acudieron juntos a unos servicios religiosos en una iglesia, en la que coincidieron también con el actor Chris Pratt.

Fuentes del entorno de la expareja aseguran que no se trata de nada romántico, sino simplemente de una amistad que han retomado después de su traumática y tormentosa ruptura. Justin y Selena estuvieron juntos durante tres años hasta que rompieron la relación en 2014,

De hecho, y según publicaron medios del corazón de EE UU, The Weeknd habría estado al tanto de los encuentros de Selena con Bieber, e incluso les habría acompañado en alguna ocasión.

Gomez y Bieber se han encontrado hasta tres veces en una semana, una de ellas en casa de Selena, donde Justin se habría quedado hasta la medianoche.