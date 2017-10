Borrell carga contra Junqueras y Colau: "Si hubiera habido DUI muchos estarían en el paro pero gracias al 155 no ocurrirá"

El expresidente del Parlamento Europeo y exsecretario general del PSOE, Josep Borrell, ha ofrecido un discurso en la manifestación contra la independencia de Cataluña y a favor de la unidad de España, en la que ha defendido la aplicación del artículo 155 de la constitución.

"No pensaba volver a veros tan pronto. No pensaba volver a estar en Barcelona otra vez y además hoy somos más que el domingo pasado. Tengo que reconocer que me ha costado venir. No quería venir porque en este domingo de otoño hubiera preferido estar en la playa o en la montaña, no en una manifestación", dijo. "Estoy aquí porque nuestra dignidad es poder votar lo que queremos. Señor Junqueras, usted es un totalitario absoluto", afirmó.

"Tal vez estamos aquí porque mucha gente ha abdicado de su derecho cívico y no ha ido a votar. Esta vez, nadie se quedará en su casa", señaló. "Iremos a votar, pero no como los buitres que se comen un cadáver, sino como ciudadanos que saben que de su voto depende el futuro de un país", añadió.

"Señora Colau, usted es la emperadora de la ambigüedad, no puede decir que el 155 es un golpe a la democracia. Es una herramienta que da la Constitución", dijo, en referencia a la alcaldesa de Barcelona.

"Señor Junqueras, usted nos dijo que no se irían empresas. Yo ya me he convertido en un 'junquerólogo' porque sé todo lo que dice. Pues ya se han ido 1.800. Usted tiene un récord de empresas que se han ido de un país. Y tiene la poca verguenza de decir que no pasa nada porque se han ido a los 'países catalanes'. Esto es una tragedia histórica. No nos tome por tontos", dijo.

"Os puedo asegurar que se llegó a un acuerdo para que no hubiera ni 155 ni independencia. Y cuando el señor Junqueras empujó a sus radicales para que hicieran presión sobre Puigdemont, este se echó para atrás. Pero habrá elecciones", aseveró. "Si hubiera independencia, muchos de ustedes irían al paro. Pero si eso no va a ocurrir es gracias al 155", añadió.

"Te escondes detrás de la bandera europea para no mostrar la española", dice que le reprocharon: "No, aquí están las dos. Una bandera representa una identidad y nosotros tenemos las dos: la catalana y la española".

"Me vuelvo al bosque, a ver el rojo y el gualda, pero de aquí a 53 días, todos a trabajar porque el día que votaremos hecharemos al gobierno nacionalista de Cataluña. Fuerza, porque nos quedan 53 días de mucho trabajo", concluyó.

