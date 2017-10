Una masiva manifestación vuelve a tomar Barcelona contra la independencia de Cataluña

Cientos de miles de personas —1,1 millones, según los convocantes, 300.000, según la Guàrdia Urbana— vuelven a llenar este domingo el centro de Barcelona en la manifestación convocada por Societat Civil Catalana (SCC) en contra de la declaración de independencia realizada por el Parlament y a favor de la unidad de España.

"Tots som Catalunya. Per la convivència, seny!" (Todos somos Cataluña. Para la convivencia, sensatez) es el lema de la manifestación que ha arrancado a las 12.00 h y en cuya cabecera han marchado dirigentes del PP, C's y PSC, además de SCC. Entre los políticos asistentes a la movilización están la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. También están el presidente de la Cámara de España y de Freixenet, Josep Lluís Bonet, y el exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) Eugeni Gay.

En el paseo de Gràcia con Diputación y en el recorrido hacia la Gran Via, todo lleno de ciudadanos, se pueden ver numerosas banderas españolas, pero también catalanas y europeas, globos blancos con las tres banderas, y hay cánticos de "Viva España", "Viva Cataluña", "Ni amnistía ni perdón", "Golpistas a prisión", "TV3, manipuladora", "Puigdemont a prisión" o "Todos somos Cataluña".

Al término de la manifestación ha intervenido desde una pantalla instalada en el escenario el exministro del PP Josep Piqué: "Me hubiese gustado acompañaros, pero no puedo. Todos queremos que el futuro de Cataluña sea de convivencia y respeto mutuo y no el de una minoría que se ha saltado la legalidad. Os pido que nos preparemos para que en las próximas elecciones surja un escenario en el que podamos trabajar en un proyecto común que se llama Cataluña, España y Europa. Os deseo mucha suerte", ha dicho.

Tras él ha hablado el exsecretario general del PCE Paco Frutos: "Permitidme usar el lenguaje del adversario. Soy un botifler. Un traidor contra el racismo que estáis creando. Los botiflers reales sois vosotros porque enfrentáis a la gente sin motivo y os cargáis la libertad de quienes no piensan como vosotros. Quiero darles una recomendación: parad. Hay que recuperar la sesatez", ha dicho. Además, Frutos ha insistido en que él representa a "la izquierda plural, la izquierda no nacionalista" y se ha preguntado: "¿Dónde está la izquierda que no está aquí?".

El exministro socialista Josep Borrell, que también intervino el pasado 8 de octubre, ha sido otro de los políticos e intelectuales catalanes que han ofrecido un discurso al término de la manifestación. "Espero que la justicia exija responsabilidades a todos los que están haciendo este daño a Cataluña", ha dicho, y ha rechazado los gritos de los presentes que clamaban "Puigdemont, a prisión".

Presencia de C's, PSC y PP

Esta es la primera vez que el líder del PSC, Miquel Iceta, ha acudido a una manifestación convocada por Societat Civil Catalana junto a dirigentes del PP y de Ciudadanos a favor de la unidad de España y, en esta ocasión, explícitamente contraria a la declaración de independencia del Parlament, que ha acabado con el cese del Govern por parte del Gobierno.

En este sentido, Iceta ha afirmado que no entendió el discurso de este sábado del presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, "y creo que no fui el único". "Hay que empezar a aceptar la realidad. Hay elecciones convocadas para el 21 de diciembre", ha señalado Iceta a los dirigentes independentistas. El líder del PSC se ha mostrado "dispuesto a seguir adelante" y a "preparar" las comicios.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se ha mostrado "convencida" de que los funcionarios de la Generalitat estarán "al lado de la ley", y ha subrayado que el Gobierno "dijo que no abandonaría a los catalanes y hemos cumplido". Por otro lado, sobre el hecho de que el Govern de Carles Puigdemont haya sido cesado, Montserrat ha dicho que "los consellers saben que no tienen sus funciones".

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha afirmado que las elecciones del 21 de diciembre son una "gran oportunidad para que todo el mundo pueda opinar su opinión libremente y democráticamente" y devolver el autogobierno y las instituciones autonómicas al conjunto de los catalanes.

El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha hecho un llamamiento a que en las elecciones catalanas del 21 de diciembre se vote masivamente para "enviar a su casa" al independentismo y asegurar que el cesado president Carles Puigdemont "no vuelva a firmar un decreto en el futuro en nombre de Cataluña". Albiol ha asegurado que, "si vamos el 21 a votar todos, el independentismo no volverá a gobernar en Cataluña durante mucho tiempo. Por eso es tan importante que tengamos consciencia del momento histórico". Sobre el discurso de Puigdemont en Girona, Albiol ha lamentado que "el expresident demostró que vive en el mundo de Matrix, en una gran ficción". "Si Puigdemont y el resto de consellers necesitan algunas horas y días para recuperar sus enseres en sus despachos, no hay problema. La realidad es que ni Puigdemont ni Junqueras volverán a firmar ni un solo decreto en nombre de Cataluña. Y que no lo vuelvan a firmar en el futuro dependerá de que todos vayamos a votar el 21-D", ha sentenciado.

También en declaraciones a los periodistas antes de participar en la manifestación, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado a los "catalanes no separatistas" a acudir a las urnas "masivamente" para "poner fin al nacionalismo de 35 años" y empezar una nueva etapa con un gobierno "que respete a todos los catalanes y se dé la mano con el resto de España". "No solo vamos a llenar las calles, sino también las urnas" para "echar a Puigdemont y Junqueras del gobierno y poner fin a un procés agotado y agotador que ha roto la sociedad catalana".

Por su parte, el vicepresidente de Societat Civil Catalana (SCC), Àlex Ramos, ha apelado a la "convivencia y el seny (sensatez)" para reconducir "este trance", en relación a la declaración de independencia del Parlament y la intervención de la autonomía catalana, y pasar "a la convivencia y la reconciliación". "Hemos superado la fase del procés", ha señalado Ramos, quien cree que este proceso soberanista ha llevado a Cataluña "al precipicio" y al "choque". Y ahora toca que "a nivel institucional que se tomen decisiones", que ya se refrendarán —como ocurrió con la Constitución de 1978, ha apuntado—, pero que no "dividan" ni "confronten" a los catalanes como sí, en su opinión, hizo el referéndum del 1 de octubre.

Equilibrio del activismo político

La entidad ya convocó una gran manifestación en Barcelona el 8 de octubre y, según cifras de la organización, contó con la participación de cerca de un millón de personas.

SCC no acata en ningún caso la declaración independentista y espera que el Gobierno central "restablezca cuanto antes el orden constitucional y estatutario en beneficio del conjunto de los catalanes".

Otro de los objetivos de la manifestación es "normalizar y equilibrar el activismo político en las calles", después de años de grandes movilizaciones independentistas. La entidad apela a la unidad de la sociedad civil no independentista y los partidos constitucionalistas para reivindicar que "las calles son de todos y no de los independentistas".

