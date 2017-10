Santamaría: "No descartamos colocar un mando único al frente de la Generalitat"

Sin noticias de la Generalitat y con el proceso en manos del Senado. Eso ha comentado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una entrevista en Onda Cero, donde ha comentado que "ya no existe interlocución con la Generalitat" a solo unos días de que el Senado apruebe o no la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución.

Sobre las medidas que se adoptarán, la terna se mantiene en pausa a espera de las decisiones que se adopten el sábado. "Valoramos muchas opciones, entre ellas un mando único que coordine a los ministerios cuando se produzca el cese de todo el Govern", desarrolló la vicepresidenta.

"Ahora el Govern tiene la opción de hacer alegaciones. Lo mejor, llegados a este punto, es que se digan las cosas abiertamente", explicó Santamaría, a la que le sorprende "poderosamente" que "los mismos que se saltaron los mandatos del Constitucional quieran acudir ahora a él".

Desde Moncloa se mantiene la posición de que el desafío independentista "ha tomado otro camino, porque la Generalitat se ha posicionado en la ilegalidad" y ahora "solo falta esperar a la decisión del Senado". Eso sí, aclaró que "se adopten las mediadas que se adopten, el Parlament no desaparece, simplemente se vuelve a la ley".

La vicepresidenta del Gobierno no quiso adelantarse a los acontecimientos, pero dio la opción a los miembros del Govern de "acudir al Senado a debatir, porque es una Cámara democrática, no como el Parlament donde quien no está de acuerdo con la señora Forcadell no habla".

Mensajes a Puigdemont y Junqueras

Sobre las personas de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, Sáenz de Santamaría ha querido recordarles que "el Gobierno sí va a cumplir con los mandatos judiciales".

Para el president ha sido más explícita: "El señor Puigdemont es presidente de la Generalitat porque lo dice la Constitución, no por la mano de Dios. Si la Constitución dice que deja de serlo, deja de serlo", sentenció.

Por último, dejó un recuerdo al vicepresidente. Santamaría aseguró que cuando intentaron un acercamiento con el Govern hace un año, "solo hablaban de referéndum", y recalcó que "Junqueras ha hecho mucho daño con sus decisiones a la economía catalana". De hecho, posteriormente en Telecinco ha comentado que "las primeras medidas que se tomarán serán las referidas a la Hacienda Pública, porque la situación es muy grave".

El siguiente paso será "abordar la parte de seguridad", pero no ha concretado si esos pasos conllevarán la destitución del conseller de Interior, Joaquim Forn, y del mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero.