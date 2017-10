Las grabaciones de Trapero en la Audiencia Nacional: "La situación no se nos fue de las manos"

El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero (c), a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante la juez Carmen Lamela, como investigado por sedición. (Víctor Lerena / EFE)

Vestido con el habitual uniforme de los Mossos se presentó Josep Lluís Trapero, major de la policía catalana, ante la jueza Carmen Lamela, que le tomó declaración en la Audiencia Nacional la primera vez el pasado 6 de octubre por su actuación durante las masivas concentraciones del 20 y 21 de septiembre frente a la conselleria de Economia, precisamente cuando Guardia Civil y autoridades judiciales llevaban a cabo una investigación en el interior sobre los preparativos del 1-O.

Ante la jueza y durante su primera declaración —la segunda fue el lunes 16 ya de traje—, Trapero defendió sin titubeos que la actuación de los agentes de su cuerpo fue la correcta, aunque mejorable, tal y como confirman los audios que publica RAC1 en los que defiende que la situación y el dispositivo previsto no se les fue "de las manos en ningún momento". "Si hubiésemos podido planificar, hubiese sido mejor, sí, porque hubiésemos tenido la comunicación el día antes, hubiese habido más espacio, los vehículos no habrían estado allí y todo habría sido más fácil. Pero irse de las manos no haría justicia a la situación que hubo", dijo al Fiscal con convicción.

El major se pronunció además sobre diferentes asuntos polémicos siempre relacionados con la gestión de ese operativo: la salida de la Guardia Civil y el estado de sus coches, si los manifestantes intentaron acceder a la conselleria, si hubo violencia en la calle y sobre los organizadores que estuvieron detrás de las concentraciones.

¿Querían entrar los manifestantes en la conselleria?

Trapero se muestra firme en su versión. Para él, "no es cierto" que algunos manifestantes trataran de acceder al interior de la conselleria de Economia. "Los agentes interpretan a través de las cámaras, no con visión directa, que está intentando entrar gente. Pero se comprueba que no hay ningún intento de intromisión. Ni en ese momento ni en ningún otro", añade.

¿Hubo violencia en la calle? ¿Quiénes eran los organizadores?

El líder de los Mossos negó en esa declaración que se produjera ningún tipo de violencia, sino "resistencia", aunque admitió momentos de tensión, "empujones", un lanzamiento de botella de plástico y daños a los coches de la Guardia Civil (ruedas pinchadas). "Se podría haber avanzado con cargas policiales, pero en aquel momento no se consideró oportuno".

Preguntado sobre quiénes estaban detrás de las concentraciones, aseguró que las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en prisión desde el lunes—, movilizaron a "una parte" de la población, pero no a todos los allí congregados. "Pienso que allí hay organizaciones como ANC o Òmnium Cultural que probablemente estaban detrás de una parte de la gente, pero luego otra lo hizo a nivel individual". Entonces el fiscal replica e insiste: "¿Alguien organizaba aquello?". "Honestamente le digo que creo que no", dijo. Además, explica que Jordi Sànchez llegó a mediar entre los manifestantes y los agentes.

La salida de la Guardia Civil del lugar.

Sobre cómo se organizó la comitiva de jueces y policías del edificio, Trapero detalla el plan de actuación. "Yo le dije a la jueza que teníamos previsto el dispositivo para salir, pero que no salían. La secretaria judicial se niega a salir si no es con el resto de las fuerzas policiales", cuenta. En ese momento, ordena que hablen con ella y se le pregunte "si quiere salir del edificio y si ha finalizado las diligencias", a lo que dice que sí. "Teníamos el pasillo hecho hasta que la Guardia Civil nos habla de unos problemas informáticos y de que a lo mejor puede durar toda la noche. En ese momento damos la orden para que se desmonte el cordón policial de forma progresiva".

