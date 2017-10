"Congelar mis óvulos antes de la quimioterapia ha sido una opción de cara a poder ser madre"

Una semana de idas y venidas al hospital. De pruebas y comeduras de cabeza. Cuando por fin le dieron los resultados y vio la cara del médico no hizo falta que le dijera más: tenía un cáncer de mama. En aquel momento, Susanna Pujol (38 años, Barcelona) sintió mucha rabia porque tres meses antes se había hecho la revisión ginecológica anual y no le habían visto nada.

¿Cuándo le diagnosticaron la enfermedad?

Comencé a ir a la Clínica Dexeus de Barcelona donde me hicieron una revisión completa para hacerme el historial como nueva paciente. Durante la ecografía mamaria, el radiólogo vio que tenía un quiste demasiado grande y quiso hacerme una punción para una biopsia. A los tres días, me llamaron porque habían detectado células cancerígenas y querían hacerme más pruebas. El resultado al 100% lo tuve al cabo de una semana.

En ese momento, ¿le explicaron que tenía opciones para preservar su fertilidad?

Sí. Los tratamientos contra el cáncer pueden producir infertilidad, pero en la clínica me comentaron la opción de congelar mis óvulos. Para mí, aquello era una opción de poder ser madre.

¿Cuál fue el siguiente paso?

Inyectarme medicamentos hormonales para producir óvulos que luego se vitrificaron. Había que hacerlo antes de comenzar con los fármacos de la quimio.

Cuando enfermé de cáncer hubo gente a la que creía mi amiga que desapareció del mapaEn su familia, ¿hay antecedentes de cáncer?

No, soy la primera. Yo era de las que pensaba ‘a mí esto no me va a pasar nunca’. Ahora, mi hermana, por protocolo, tiene que ir a revisarse cada seis meses.

Pau Donés, líder de Jarabe de Palo y con un cáncer terminal de colon, ha llegado a decir que sentía que el cáncer provoca rechazo y que hay gente que ya no le llama.

Desde el primer momento, he hablado de mi enfermedad con total naturalidad, es algo que está en mi currículum. Pero me he llevado muchas sorpresas con personas a las que consideraba mis amigas. Cuando me puse enferma hubo gente que desapareció del mapa.

¿Ha cambiado a partir de esta experiencia?

Cambias aunque no quieras. Después de pasar por una cosa así, tu escala de valores es distinta. Te centras en las cosas importantes de la vida y no en las tonterías.

¿Cuáles son sus metas futuras?

Cuando me den permiso los médicos espero poder ser madre. Primero intentaré tener hijos de manera natural y si no lo consigo, pues recurriré a los óvulos. Pero, hoy por hoy, tampoco es una prioridad: he terminado hace poco el tratamiento oncológico y todavía no puedo quedarme embarazada.