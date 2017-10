Zoido defiende la actuación policial durante el 1-O y lamenta los heridos "de uno y otro lado"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido la actuación policial en Cataluña durante la jornada del 1-O, aunque ha admitido que "no es agradable" ver a personas heridas en las calles. "Lamento los heridos de uno y otro lado", ha añadido.



En declaraciones en Antena3 y RNE, el ministro ha manifestado que la Policía Nacional y la Guardia Civil solo emplearon elementos antidisturbios en una intervención, concretamente en los alrededores del colegio Ramón Llull de Barcelona, al verse los agentes "acorralados" y en una situación "muy complicada".



Ese empleo de la fuerza fue "para evitar un mal mayor", ha justificado Zoido, que ha defendido que en algunos casos lo que se vio fue a los agentes ejercer "una mayor presión" para poderse abrirse camino entre quienes les impedían entrar en los centros de votación "a cumplir con lo que les había ordenado la autoridad judicial".



"Lamento los heridos de un lado y de otro. No es agradable ni ver esas imágenes ni ver a heridos", ha admitido. Zoido ha asegurado que los profesionales están "muy preparados" para soportar mucha presión.



Preguntado por las razones por las que los centros de votación no fueron cerrados antes de las seis de la mañana, el ministro ha respondido en Antena3: "Pregúnteselo a los Mossos. Eran los que tenían la competencia y responsabilidad de cumplir la orden judicial".



Con todo, ha señalado que "muchos profesionales" de este cuerpo están por encima de mandos políticos. "Espero que puedan estar a la altura de las circunstancias", ha dicho el titular de Interior, que ha recordado que a primera hora de la mañana del domingo -en torno a las 8.00 o 9.00 horas- los Mossos solicitaron ayuda por escrito a la Policía Nacional y la Guardia Civil.



Respecto a su "pasividad", Zoido ha apelado a la prudencia y a esperar lo que digan los jueces que han abierto diligencias por determinados comportamientos de estos agentes autonómicos.

