El Teatro Principal renueva las butacas

La retirada de los antiguos asientos, ha comenzado a mediados del pasado mes de julio, y la colocación de los nuevos no ha supuesto ninguna alteración en la morfología del patio de butacas. Se ha respetado en todo momento la estructura. De hecho las nuevas butacas respetan el color "rojizo" que figura en la descripción del patio de espectadores.

El pasado 29 de junio, la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen acordaba, por unanimidad, adjudicar a la empresa Figueras Seating Solutions la fabricación e instalación del nuevo mobiliario en el patio de butacas del Teatro Principal.

Esta oferta, cuyo presupuesto es de 218.133,96 euros (IVA incluido), se considera técnicamente como la mejor y más económica, de acuerdo a la puntuación otorgada por los técnicos municipales y por el comité artístico de expertos establecido al efecto.

BIEN CATALOGADO

El Teatro Principal está declarado Bien Catalogado, no Bien de Interés Cultural. Se trata de una figura de protección inferior. (Orden de 29 de octubre de 2008 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por la que se declara el Teatro Principal de Zaragoza como Bien Catalogado de Patrimonio Cultural Aragonés).

La sala de espectadores presenta una tipología de 'teatro a la italiana' con planta en forma de herradura y aforo para 1.100 espectadores distribuidos entre el patio de butacas o platea y cuatro pisos de espectadores (tres de palcos y el último con graderío). La decoración de la sala realizada en oro y blanco destaca sobre el fondo rojizo de los suelos y butacas.

Las antiguas butacas del Teatro Principal son un bien mueble (no inmueble) y no están catalogadas. Por lo tanto su retirada no requiere permiso previo ni de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ni de la Comisión Provincial de Patrimonio.

Para que estuvieran declaradas como bien catalogado debería estar específicamente recogido en la Orden de catalogación del Teatro Principal. Así lo indica la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés respecto a los BIC, por lo que con mayor razón es de aplicación la referencia expresa para bienes de menor catalogación:Art. 15.3. "La declaración de Bien de Interés Cultural de un Bien inmueble incluirá los bienes muebles que se señalen como parte integrante del mismo", reza el artículo.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.