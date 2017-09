200 músicos y cientos de vecinos versionan a Pink Floyd para pedir el soterramiento de las vías

Los vecinos de los barrios del sur de Murcia llevan once días de protestas para exigir el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad, que divide en dos sus casas del resto de zonas. Pero este viernes llevaron a cabo la más original de las protestas.

Imágenes 1 Foto

Junto al paso a nivel de Santiago el Mayor, 200 músicos y cientos de vecinos ofrecieron un mini concierto en el que interpretaron un solo tema: ua peculiar versión de Another Brick in the Wall, el mítico tema de la banda británica Pink Floyd, con una letra reivindicativa adaptada a su problemática. El periodista de la Cadena SER en Murcia Javier Ruiz grabó íntegro el recital.

Esta es la letra de la versión:

1.-Nos encierran en el barrio,

no nos dejan circular,

esta obra es un desastre

y la vamos a parar.

¡EH, MURCIA! ¡SOTERRAMIENTO YA!

a.-Pasa de pasarelas

y juntos a luchar.

b.-Pasa de pasarelas,

a luchar y a ganar.

2.-No queremos más barreras,

guettos ni segregación,

esta es la ciudad de todos (y todas)

no queremos división.

¡EH MURCIA! ¡NO MÁS MUROS, NO!

a.- Soterrado el tren

por arriba voy yo.

b.- ¡Basta de mentiras!

¡Que excaven la estación!

