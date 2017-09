Un terremoto de magnitud 7,1 sacude el centro de México y se derrumban varios edificios en la capital

Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala Richter se ha producido en México, y su fuerza ha hecho saltar las alertas sísmicas en la Ciudad de México. Las autoridades están evaluando en estos momentos los posibles daños en la capital.

El movimiento telúrico se ha producido cerca de las 13.00 hora local, justo una hora y media después de que la Ciudad de México y varias otras capitales hubieran desarrollado un simulacro de evacuación en caso de terremoto. que se realiza todos los años en esta fecha, la efeméride del fatídico terremoto de 1985 que destruyó una gran parte del centro histórico.

En un principio, el Servicio Sismológico Nacional calculó su fuerza en 6,4 Richter, pero momentos después actualizó la información y lo midió en 7,1 y con epicentro en el estado de Morelos, en el centro del país.

SISMO Magnitud 7.1 Loc. 12 km al SURESTE de AXOCHIAPAN, MOR 19/09/17 13:14:40 Lat 18.40 Lon -98.72 Pf 57 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 19, 2017

La cadena Televisa ha trasmitido imágenes de las calles de la ciudad llenas de personas que han tenido que evacuar viviendas y oficinas, siguiendo los protocolos establecidos, y permanecer en las calles a la espera de posibles réplicas.

Según se ha podido ver en las transmisiones de la televisión mexicana, varios edificios han colapsado. El titular de Proteccion Civil de la Ciudad de México ha confirmado que hay varias personas atrapadas en esos derrumbes y los equipos de rescate ya trabajan en esos lugares.

Durante el terremoto ha habido mucha confusión porque el movimiento se ha notado mucho antes de que saltaran las alarmas sísmicas, un sistema de altavoces distribuidos por la ciudad que se se debe activas en los segundos previos a la llegada del movimiento telúrico.

El terremoto se ha producido casi dos semanas después de otro seísmo de magnitud 8,2 que sacudió el centro y sur del país, y que dejó casi un centenar de muertos.

El presidente del país, Enrique Peña Nieto, estaba volando en el momento del seísmo hacia Oaxaca , para visitar las zonas afectadas por el terremoto de hace dos semanas. Tras conocerse el nuevo movimiento telúrico, decidió dar la vuelta y volver a la Ciudad de México, en donde ha convocado al comité de emergencias.

En vuelo a Oaxaca. Regreso de inmediato a la Ciudad de México para atender la situación por sismo. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 19 de septiembre de 2017

Testimonios de pánico

"Ha sido horrible, lo he sentido mucho peor que el del otro día" (en referencia al temblor del 7 de septiembre), dijo a EFE la española Ana Bofill, quien se preparaba para viajar este mismo martes a España.

Los cables de la luz empezaron a chocar y explosionar. Estoy todavía muy asustado"El terremoto me ha sorprendido cuando estaba haciendo el finiquito para dejar mi casa. He salido corriendo por la escalera con tan mala suerte que me he caído y me he dañado la pierna", dijo Bofill.

"Nunca he vivido un sismo así y pensé que iba ser pasajero y muy suave. El edificio se movió mucho, pensaba que se iba a caer", dijo el colombiano Jonathan Barbosa.

"Los cables de la luz empezaron a chocar y explosionar. Estoy todavía muy asustado. Afortunadamente ya he podido hablar con mi familia en Colombia", indicó Barbosa.