Trump ofrece apoyo tras el fuerte seísmo: "Dios bendiga al pueblo de Ciudad de México"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este martes su apoyo al pueblo mexicano tras el fuerte terremoto de 7,1 en la escala de Richter que ha sacudido la capital de México.

"Dios bendiga al pueblo de la Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos allí para ustedes", dijo el mandatario en un breve comentario en su cuenta de la red social Twitter, al poco tiempo de conocerse la catástrofe.

Seguidamente, también han hecho lo propio la primera dama, Melania Trump, y el vicepresidente de EE UU, Mike Pence.

"Nuestros corazones están con la gente de Ciudad de México, Estamos pensando en vosotros y, como ha dicho el presidente, estamos con vosotros", agregó Pence por el mismo medio.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de septiembre de 2017

Our hearts are with the people of Mexico City. We're thinking of you and, as @POTUS said, we are with you. https://t.co/0Yt1YwbQAZ — Vice President Pence (@VP) 19 de septiembre de 2017

Trump fue duramente criticado recientemente tras tardar seis días en manifestar cualquier tipo de condolencia al Gobierno mexicano tras un seísmo de 8,2 grados que también sacudió parte de Centroamérica y dejó tras de sí decenas de muertos.

Casi una semana después, el multimillonario telefoneó a su par mexicano, Enrique Peña Nieto, para expresarle sus condolencias, pero dio una curiosa excusa para su tardanza: problemas de "recepción" en el teléfono celular del mandatario latinoamericano.

Ese seísmo, ocurrido el pasado 7 de septiembre, fue el segundo terremoto más grande de la historia de México, con unas 260 réplicas, por lo que se temió que se repitiese la catástrofe de 1985, cuando una réplica de 8,1 sacudió al país y dejó más de 10.000 muertos.

La tardanza de Trump en hablar con Peña Nieto sorprendió y contrastó con las llamadas que recibió el gobernante mexicano tras el terremoto de otros mandatarios, entre ellos muchos latinoamericanos.

La relación entre Peña Nieto y Trump ha estado marcada desde el principio por las tensiones acerca del plan del magnate de construir un muro en la frontera con México y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del que también forma parte Canadá.