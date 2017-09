Hollywood se solidariza con las víctimas del terremoto de México

Estrellas de Hollywood y del mundo del espectáculo en Estados Unidos mostraron este miércoles su solidaridad con las víctimas del terremoto de México, que sacudió el centro del país y que ha causado más de 200 muertos.

Figuras mexicanas que han triunfado en Hollywood como Gael García Bernal, Diego Luna o Guillermo del Toro fueron de los famosos más activos en las redes sociales, donde publicaron mensajes de tristeza y ánimo así como ayuda útil para casos de emergencia.

Carnales: abracémonos fuerte y respondamos a esto con cariño y solidaridad. Ayudémonos entre todos. #FuerzaMéxico — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 19 de septiembre de 2017

A cualquiera en Mexico que necesite publicar mensajes urgentes puede hacerlo por medio de mi cuenta. Solo agregue @RealGDT y yo apoyare. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 19 de septiembre de 2017

Cuando veo la reacción de la gente ante eventos como este, me da mucha esperanza mi pais. Pura solidaridad, amor y compasión. — diego luna (@diegoluna_) 19 de septiembre de 2017

Por su parte, la actriz latina Eva Longoria lamentó las "horribles noticias" que llegaban de México y dio gracias a Dios porque su familia está a salvo: "Mis oraciones están con todo el mundo".

What horrible news about the earthquake in Mexico. Thank God my husband and family are safe in Mexico City. My prayers are with everyone. pic.twitter.com/qnSRB5n0PD — Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) 19 de septiembre de 2017

El actor Eugenio Derbez compartió varios consejos para casos de emergencia tras un terremoto, como no saturar las líneas telefónicas o no encender fuego por riesgo de fugas de gas, al tiempo que pidió que se rescate también a los animales afectados por lo sucedido.

Por favor ayudemos también a rescatar a los animalitos! También son vidas 🙏🏼❤️ https://t.co/u0KLzJPpeT — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 20 de septiembre de 2017

"Mando mi amor hoy a toda la gente de México", dijo la estrella televisiva estadounidense Ellen DeGeneres.

Sending all of my love to the people of #Mexico today.❤️ 🇲🇽 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 19 de septiembre de 2017

"Ciudad de México, te quiero y haré todo lo que pueda para ayudar", señaló la actriz Brie Larson, quien además aseguró en Twitter, tras intercambiar varios mensajes con Gael García Bernal, que donará fondos a la brigada de rescate Topos Tlatelolco.

Mexico City I love you and will do all that I can to help #FuerzaMexico — Brie Larson (@brielarson) 20 de septiembre de 2017

"Esto es una locura. El nivel de caos en todo el mundo es surrealista. Rezo por todos los afectados", expresó el actor Josh Gad.

This is insane. The level of chaos around the globe is surreal. Praying for everyone affected. #MexicoCity https://t.co/fZHs3Di3ZP — Josh Gad (@joshgad) 19 de septiembre de 2017

Igualmente se solidarizó la directora y actriz Elizabeth Banks, quien indicó que las imágenes que llegaban de la Ciudad de México eran "terribles" y envió sus mejores deseos para las víctimas.

Images coming from #MexicoCity are terrifying. Thoughts prayers good vibes good karma aid - send it all. — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) 19 de septiembre de 2017

La cantante e intérprete Jennifer López se acordó tanto del terremoto en México como del huracán María que amenaza el Caribe.

Dios protege a mi Puerto Rico 🇵🇷 y dale fortaleza a la gente de México 🇲🇽 — Jennifer Lopez (@JLo) 19 de septiembre de 2017

Su exmarido, el también cantante Marc Anthony, afirmó que "el poder de la oración es inmenso" y pidió que se rece tanto por México como por Puerto Rico: "Estamos con ustedes".

"Mi gente querida de México, antes que nada, quiero decirles que hoy, más que nunca, estoy con ustedes en alma y pensamiento", apuntó el músico Ricky Martin, quien aprovechó su mensaje para anunciar que se pospondrá su concierto previsto para mañana en la capital mexicana.

"Estas imágenes me duelen en el alma. Te quiero, México", exclamó la cantante Camila Cabello. Otras figuras del mundo del espectáculo como Britney Spears, Enrique Iglesias, Residente, Shawn Mendes, George Takei, Alyssa Milano, Elijah Wood o Kerry Washington también mostraron su tristeza y solidaridad con las víctimas en México.