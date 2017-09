El hermano de Pablo Escobar pide mil millones a Netflix o "cerrarán su espectáculo"

El hermano del narcotraficante Pablo Escobar, en cuya vida y crímenes se centra la serie Narcos, de la plataforma online Netflix, ha amenazado más o menos veladamente al canal por no ceder al pago de los 1.000 millones de dólares que él pide por derechos de autor.

Roberto de Jesús Escobar Gaviria, de 71 años, denunció a Netflix por supuestamente usar sin su permiso la figura de su hermano para la grabación y el argumento de la serie Narcos. Según informa The Hollywood Reporter, Jesús Escobar fundó en 2014 la empresa Escobar Inc. y registró "los derechos de sucesor en intereses" en torno a su hermano en California, EE UU. El 1 de julio de 2016, envió una carta a Netflix exigiendo 1.000 millones de dólares por el uso no autorizado de lo que él considera son derechos que le pertenecen.

Jesús Escobar fue el contable jefe del imperio de las drogas de su hermano y se le llegó a considerar el "jefe de los sicarios" del cártel de Medellín. Fue arrestado en 1993 y condenado a prisión, donde perdió parte de la vista y el oído por un atentado con carta bomba. Tras diez años cumplidos en prisión fue puesto en libertad.

Las declaraciones de Escobar a THR sobre el conflicto con Narcos llegan en un momento delicado, pues recientemente un miembro del equipo de producción de la serie murió asesinado en México mientras buscaba localizaciones para la serie. "Deberían contratar sicarios para su equipo de seguridad", recomendaba el hermano de Pablo Escobar.

"No quiero que Netflix o cualquier otra productora cinematográfica filme ninguna película en Medellín o Colombia que se relacione conmigo o con mi hermano Pablo sin la autorización de Escobar Inc. Es muy peligroso. Especialmente sin nuestra bendición. Este es mi país", decía Jesús Escobar al citado medio.

El exnarcotraficante asegura que en Netflix están "asustados" y puso énfasis en que si no reciben el pago de 1.000 millones de dólares "cerraremos su pequeño espectáculo".

"No estoy jugando con esta gente en Silicon Valley. Tienen sus teléfonos y buenos productos, pero no conocen la vida y nunca se atreverían a sobrevivir en la selva de Medellín o Colombia. Yo lo he hecho", insinuaba Escobar, que sobre los directivos de la compañía estadounidense decía que "sus madres deberían haberlos dejado en el útero. Eso es lo que le decimos a la gente como ésta si vienen a Colombia".