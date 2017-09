Puigdemont responde a Rajoy: "Que no subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respondido este sábado al Gobierno y al conjunto del sistema político español que el domingo 1 de octubre la ciudadanía catalana votará en referéndum: "Que no subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña".

"Que no subestimen la fuerza de un pueblo que ha tomado la decisión de decidir y de plantarse ante un comportamiento antidemocrático", ha advertido en la recepción que ha hecho en el Palau de la Generalitat a centenares de alcaldes investigados por haber firmado decretos de compromiso con el 1-O.

El presidente de la Generalitat ha señalado en su discurso que en el panorama político español hay personas como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "nos amenazan", y otros que "se lo miran de lado" —el proceso soberanista— o "siguen negando lo evidente", en alusión velada al PSOE aunque sin citarlo explícitamente.

Así, Puigdemont ha recalcado que el 1 de octubre los catalanes votarán en el referéndum, "no solo porque tenemos derecho y porque es legal", ha dicho, "sino porque escuchamos al pueblo de Cataluña que quiere votar. ¡Y tanto que votaremos!".

El presidente catalán ha denunciado el "comportamiento antidemocrático" del Estado que "ha incautado libertades fundamentales", y ante ello ha recetado, como "única respuesta posible, más democracia y más libertad".

En este contexto, Puigdemont ha ensalzado la actitud de "fuerza, de dignidad y de persistencia" de los alcaldes investigados, que desde el "primer momento" manifestaron su apoyo al referéndum tras la firma del decreto de convocatoria por parte del Govern.

Por ello, Puigdemont ha agradecido a los más de 700 alcaldes investigados por la Fiscalía que "no les hayan temblado las piernas" y que, pese a las citaciones judiciales, mantengan su "compromiso" con el 1 de octubre, como un ejercicio de "democracia" en el que los catalanes "se puedan expresar con total normalidad".

"Queremos un país en el que la gente no tenga miedo de si recibirá la revista de su asociación, porque a una autoridad no le gusta un artículo, donde no se clausuren reuniones políticas o páginas web que no gustan al gobierno de turno", ha defendido Puigdemont, en referencia a las últimas actuaciones de la justicia sobre el referéndum soberanista.

Puigdemont ha respondido así a las últimas acciones llevadas a cabo para frenar la celebración del referéndum, que han consistido en la incautación de carteles propagandísticos, en el veto de Correos a repartir publicaciones que hablaban sobre el 1-O y a la entrada de la Guardia Civil en imprentas y redacciones.