Amaia Salamanca zanja la polémica por su delgadez: "No es anorexia, trabajo mucho"

La actriz Amaia Salamanca ha salido al paso de quienes desde hace semanas la han criticado por su extrema delgadez en las redes sociales. "Hay veces que se banaliza con estos temas. Se habla de anorexia o bulimia y son cosas muy serias. Ha sido puramente trabajo, realmente. Normalmente, entreno mucho y no he podido ni entrenar, porque no he tenido tiempo", ha dicho en declaraciones que recoge el diario El Mundo.

La actriz de Gran Hotel o Velvet ha reconocido que estos últimos meses están siendo "muy intensos". "Ha sido muy duro combinar la serie con los dos meses de ensayos que hemos tenido para La Orestíada —que inauguró el día 5 el Festival de Mérida—, pero tenía muchísimas ganas de hacerlo. Ha sido como una 'master class' con José Carlos Plaza —el director—".

A principios de julio, su aparición en el programa El Hormiguero desató los comentarios en Twitter por su aspecto. La explicación estaba, según indicó entonces en un post en su cuenta de Instagram, en Electra, el personaje que encarnó en la obra La Orestíada durante el Festival de Teatro Clásico de Mérida. "Electra ha sido mi dueña durante todo este viaje y me ha dejado tan seca como removida", escribió entonces.

Esta pasada semana, durante la presentación de la serie Tiempos de guerra, Salamanca ha querido zanjar la polémica. "Por poner una foto, no puedes decir que es anorexia, no. No soy anoréxica. Estoy trabajando mucho, estoy con los niños... Es una etapa de mi vida en la que, de repente, estoy más consumida", ha aclarado.

La actriz vuelve a la televisón con Tiempos de guerra, en la que Salamanca interpreta el papel de Julia Ballester, una mujer de familia acomodada que no sabe nada ni de su hermano ni de su prometido, movilizados en la guerra de África, y que decide "incrustarse" en el grupo de Damas Enfermeras para averiguar qué les ha pasado.