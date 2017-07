Carlos Baute: "Lo que pasa en Venezuela es peor que una guerra"

A pesar de llevar una vida muy feliz en España junto a su pareja, Astrid, y su hijo Markuss, Carlos Baute tiene la mirada puesta en Venezuela. En su nueva canción –que probablemente siga la estela de éxito de sus anteriores hits–, Vamo' a la calle, el artista lanza un claro mensaje de rebelión al pueblo de su país natal ante lo que él considera una "dictadura narcocastrista". Baute actúa este lunes en Sevilla y su gira de verano pasará luego por Valencia (día 22) y Las Palmas (día 25).

¿Le gustaría que este nuevo single llegara a ser una de las canciones del verano?

Ese tipo de canciones se lanzan dos o tres meses antes para ir enganchando a la gente, y Vamo' a la calle acaba de salir. Mi equipo y yo estábamos esperando a que pasara un poco el éxito de mi anterior single, Ando buscando, pero como después de meses seguía sin bajar decidimos lanzarla ya. Además, es muy importante para mí porque está dirigida a Venezuela y a todo lo que está pasando en mi país.

La canción ha sido vetada en Venezuela. ¿Conoce los motivos?

Por supuesto, es porque no hay libertad de expresión. Simplemente por llamarse Vamo' a la calle, y después por el contenido de la letra y su mensaje. Para mí es una pena, una tristeza total. Hay muchas emisoras que tienen miedo a que las cierren, tengo gran cantidad de amigos periodistas que tienen programas de televisión y radio que dicen la verdad y los echan de un día para otro. Es una dictadura.

¿Usted podría regresar a Venezuela?

Me encantaría haber ido y haber hecho el videoclip de la canción, pero respeto mucho a mi familia. Siendo padre casado y con responsabilidades… si estuviera solo igual hubiera ido, pero sé que me puede pasar cualquier cosa si lo hago. Mi suegro me dijo hace poco: "No es que te quiten el pasaporte o cosas así, porque eres conocido. Imagínate que te ponen droga en la maleta". Esas cosas pasan en Venezuela. Allí no hay ley, cualquiera te hace lo que quiera. Yo he criticado mucho al régimen narcocastrista totalitario, pero también a los militares y la policía. Es increíble que estos personajes, en vez de defender al pueblo, lo están humillando y están asesinando a nuestros compatriotas.

¿Intenta ayudar a su país desde España?

Pertenezco a una fundación desde que se creó, en 2015. Hemos mandado más de diez toneladas y media de medicinas. Hubiésemos podido enviar más pero es difícil, el canal humanitario no está abierto. Todo lo enviamos como si fuéramos narcotraficantes porque a veces nos han confiscado medicinas, las venden… Nosotros no nos estamos lucrando con eso. Yo lo promociono, pero luego en la fundación hay 20 personas que trabajan 8 horas al día sin lucrarse, y que haya gente que pueda hacer negocio con eso… Pero quiero que se sepa que todas las medicinas que enviamos a Venezuela han llegado bien.

Ha sido padre recientemente. ¿Le gustaría que en el futuro su hijo pudiera crecer allí?

Qué va, imposible. Yo sé lo que es vivir allí de joven y es como ir para atrás siempre. A partir del año 1998 empezó a crecer la delincuencia de una forma exponencial. Hoy mueren 25.000 personas al año en el país, es algo muy duro. Lo decimos como cualquier cosa, pero es peor que una guerra. Ningún padre querría que su hijo estuviera en un país tan inseguro. Cosas que en España son normales, como una mujer sacando dinero del cajero en la calle sin tener que mirar para atrás, son impensables en Venezuela.

A pesar del mensaje, Vamo’ a la calle es una canción con un ritmo bailable...

Quiero mandar un mensaje de optimismo total, independientemente de lo que dice, que los venezolanos estén siempre yendo a la calle. Llevamos más de 90 días de marchas continuas, más que en Ucrania en 2013, y todavía nadie hace nada. Lo que creo que deberían de hacer es parar la producción hasta que este hombre no pudiera comer, que va a ser difícil porque tiene mucho dinero. Es algo que no entiendo de las dictaduras, del comunismo: que ellos vivan mejor que el pueblo. Mi público es internacional y cualquiera que escuche este tema puede disfrutarlo.

¿Los artistas venezolanos están todos unidos en su posición?

Los hay de todo tipo, hay gente que respeto y vive en Venezuela pero no puede hablar. Otros estamos fuera y podemos alzar nuestra voz, y otros se lucran con el régimen de una manera terrible y tienen casas en Miami, en Nueva York… Tenemos un grupo, Artistas en Venezuela, en el que estamos más de 100 artistas que dan la cara a diario por el país y para mí son héroes que no tienen miedo a no regresar. Porque allí, cuando sales a una manifestación no sabes si vas a volver.

En el ámbito musical, sus últimos dos singles, Ando buscando y Amor y dolor, han logrado ser éxitos en todo el mundo. ¿Diría que ha encontrado la fórmula del éxito?

Es complicadísimo, saber el éxito que tendrá es imposible. Tratamos de componer las mejores canciones y sabemos si son buenas o no. Si son hits o conectan con la gente, es imposible de saber. Pero estoy encantado de que les lleguen y ojalá Vamo’ a la calle tenga también ese éxito.