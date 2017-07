El concejal Zapata se niega a dar parte de su sueldo a Podemos y abandona el partido

El concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, ha anunciado este jueves en las redes sociales que se da de baja en Podemos después de que la formación le exigiese que abonara parte de su sueldo al partido que lidera a nivel regional Ramón Espinar. Zapata se ha negado a cumplir con la carta financiera de Podemos, lo que le ha costado ser expedientado junto a otros concejales de Manuela Carmena, como el delegado de Seguridad Javier Barbero, según avanzó eldiario.es.

Esta mañana me he dado de baja como inscrito en Podemos "Hace unos meses recibí un mail en el que se me solicitaba cumplir la carta financiera de Podemos por ser cargo electo de la organización", afirma en su Facebook el edil del Ayuntamiento de Madrid, que asegura que forma parte de Podemos desde la celebración de la últimas elecciones europeas (2014), aunque precisa que se presentó a los comicios municipales de 2015 con Ahora Madrid.

"Ahora Madrid tiene su carta financiera con la que cumplo puntualmente y a la que me debo, entre otras cosas porque firmamos un compromiso por escrito en relación a la misma (En unos días haré las donaciones correspondientes al primer semestre de 2017 como hago cada año antes del verano)", sostiene Zapata.

"Ayer (por el pasado martes) recibí un mail con una denuncia al comité de garantías de Podemos por el incumplimiento de su carta financiera. Esta mañana me he dado de baja como inscrito en Podemos y por tanto ya no haré lo que había venido haciendo hasta ahora en Podemos desde un punto de vista orgánico: Participar en consultas", explica.

Y concluye: "Cualquier organización tiene derecho a poner en marcha los mecanismos que considere orgánica y financieramente en relación a lo que considera sus bases, sus cargos, etc. Así que más allá de la cierta pena que me da perder ese vínculo con Podemos, creo que era lo más razonable para no dar lugar a equívocos. Como siempre y cómo hasta ahora, toda la disposición para echar manos en lo que pueda echarlas".

