Granados: "Yo no he sido jamás socio de Marjaliza ni regularicé mi dinero en la amnistía fiscal"

El exconsejero madrileño Francisco Granados ha afirmado este martes que "jamás" ha sido socio del empresario David Marjaliza y que nunca llamó a ningún alcalde para mediar en adjudicaciones. Así lo ha dicho en una entrevista en Telecinco, en la que ha reconocido que tuvo una cuenta en Suiza con dinero sin declarar que terminó traspasando a Marjaliza en una "operación de compensación".

El expolítico ha desmentido, además, que regularizada su dinero en la amnistía fiscal impulsada por el ministro Cristóbal Montoro, declarada inconstitucional. Y también ha negado haber recaudado dinero para el PP de Madrid; sobre Esperanza Aguirre ha afirmado que le parece "injusto" lo que ha dicho de él y atribuye sus declaraciones a "eso que gusta tanto en el PP que es matar al compañero pensando que eso da rédito político".

Granados ha calificado de "invención" que él tenga patrimonio oculto o que tenga testaferros "en Panamá"; "Sin ninguna duda se han fabricado informes falsos en masa", ha añadido, aludiendo a la Guardia Civil. También ha atribuido a Marjaliza acusaciones en falso -"No aporta ni un solo dato"-, por lo tanto, ha aseverado, "no me ha delatado ni me ha traicionado, porque no hay nada que delatar".

Por otro lado, el exconsejero ha negado que hubiera una contabilidad b en el PP de Madrid y que el partido se financiara con dinero negro; en la libreta de su propiedad, incluida en el sumario, de la que se incautaron las fuerzas de seguridad no están reflejadas, tal y como han interpretado los investigadores, entradas y salidas de dinero en euros, sino que los número corresponden a "asistentes a actos electorales".

Granados ha admitido también que con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González no ha tenido "la mejor de las relaciones", pero asegura que no tiene "ni idea" de lo que haya podido hacer. Ha añadido, en todo caso, que "no va a perjudicar jamás" al PP o a ningún excompañero. El exconsejero ha reiterado, como hizo al salir de la cárcel, que para él la trama Púnica "no existe".