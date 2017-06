PP de Bilbao se opone "rotundamente" al peaje y pide el encaje de un Plan Territorial con el PMUS

El portavoz de los populares bilbaínos, Luis Eguíluz, ha comparecido en rueda de prensa junto a la calle Alameda de Rekalde y el Puente de La Salve para exponer la valoración de su grupo acerca de algunas cuestiones del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, "uno de los proyectos estrella del equipo de gobierno, concretamente en su vertiente PSE-EE, con medidas que afectan prácticamente a todos los ámbitos de la ciudad". "Curiosamente es el proyecto que ha ocasionado la crisis en el equipo de gobierno", ha valorado.

A juicio de Eguíluz, se trata de un plan que "nace cojo". "Pretende mejorar distintas áreas de la ciudad, la Villa en general, y la vida de los ciudadanos. En cualquier caso, Bilbao no es una isla, depende de los flujos de su área metropolitana". "Como solicita nuestro juntero, Txus Isasi, es necesario un Plan Territorial de Movilidad perfectamente incardinado con el Plan Municipal de Movilidad, porque si no, éste no tiene ningún sentido", ha añadido.

Por eso, ha señalado que actualmente se pretenden medidas "que no tienen apoyo en nada", y ha lamentado que algo que parece "obvio", de momento carece de aprobación por parte de la Diputación.

En ese sentido, el juntero popular Txus Isasi ha criticado que el diputado general "haya retrasado cualquier tipo de decisión en cuanto a un Plan de Movilidad Urbana de Bizkaia hasta la generación de la Autoridad de Transporte", ya que a su entender "no puede ser que se pospongan una serie de decisiones cuando ya el Plan de Movilidad Urbana de Bilbao está orientando una serie de políticas para Bizkaibus o el Metro que debería marcar la Diputación".

En cuanto a la posible instalación de un peaje para limitar la entrada de vehículos a la capital vizcaína, Eguíluz ha dicho que Bilbao "no es ni Londres ni Barcelona". "Como Aburto, estamos rotundamente en contra del peaje. Creemos que se pueden articular otras medidas, y que el peaje puede afectar negativamente al comercio de la ciudad. Ha sido un intento de tener una medida que no está bien pensada", ha subrayado.

"¿Para qué introducir peajes en Bilbao si pueden afectar a nuestro comercio? Si ya tenemos un peaje en los túneles de Artxanda y con la OTA", ha remarcado.

Finalmente, acerca de la posibilidad de hacer un "Bilbao a 30", el portavoz popular en el Consistorio bilbaíno ha apuntado que se trata de una ordenanza "que nadie o casi nadie va a cumplir, al menos como está actualmente estructurada la ciudad" y ha considerado que abre una brecha "entre calles y la ciudad".

Para Eguíluz, "esta iniciativa supone incrementar la velocidad en las calles aledañas". Por eso, ha dicho que desde su partido están antes a favor de la "amabilización" en las calles en las que la velocidad es superior a los 50 km/h, "como la Alameda de Rekalde". "No es el momento adecuado para los 30 km/h", ha añadido.

Desde el PP de Bilbao han anunciado que la edil Carmen Carrón trasladará al área de Movilidad y Sostenibilidad un documento "pormenorizado" con aquellas propuestas que los populares pretenden instroducir para "amabilizar" la capital vizcaína.

