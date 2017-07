Jorge: "Me sentí muy aliviado cuando descubrí el poliamor"

Las relaciones están evolucionando y, con ellas la forma de ver el amor y el sexo. La imagen de la familia tradicional se difumina poco a poco y deja paso a otras formas de vivir el amor. El poliamor es un ejemplo.

El poliamor no es para todo el mundo, hay que estar muy seguro"El poliamor no es para todo el mundo, hay que estar muy seguro", afirma el madrileño Jorge Roldán, que lleva ya varios años ayudando a la visibilidad de este colectivo desde la asociación Poliamor Madrid y que en la actualidad tiene dos parejas.

"Me sentí muy aliviado cuando descubrí el poliamor", relata a 20minutos. Hasta entonces se había sentido "mal" pensando que él "no podía vivir en pareja". Todo empezó con una expareja con la que tenía una relación abierta. "Pero se me hacía muy difícil no enamorarme de las otras personas", señala. "Con algunas personas con las que me acostaba tenía más feeling y ella lo notaba", relata el madrileño. Diferenciar y definir amor, amistad o sexo le costaba "mucho", afirma. Y esto llevó a una serie de inseguridades en su pareja, a pesar de que intentaron "buscar límites" para que la relación funcionara, ya que Jorge se encontraba "muy a gusto" con su pareja.

Ser poliamoroso es querer a más de una persona a la vez, el sexo va a parte Las dos personas con las que está Jorge se conocen y él conoce a las otras personas con las que tienen relaciones. Sin embargo, matiza que hay personas con las que mantiene una relación que no implica sexo: "Son mis amores", afirma con un tono alegre desde el otro lado del teléfono. "Hay un espacio entre la amistad y el amor —con sexo— que se queda vacío para mí. Las quiero aunque no nos acostemos". Porque como matiza varias veces a lo largo de la conversación: "Ser poliamoroso es querer a más de una persona a la vez, el sexo va a parte". De hecho, señala que en las parejas monógamas se dan casos en los que después de unos años, dejan de mantener relaciones, "pero siguen considerando que están juntos". Para él, "no hay tanta diferencia", puesto que "el sexo no es tan importante".

"No me falta nada en casa"

"No es como ser homosexual, simplemente descubres que hay otras formas de llevar a cabo las relaciones", explica Sara, de 34 años, que llegó hasta el poliamor después de enamorarse de otra persona: "Tenía que decidir entre ponerle los cuernos a mi pareja o dejarle", explica. Ante la típica pregunta del qué hago ahora, Sara tomó otro camino: "Investigué y le propuse a mi pareja tener este tipo de relación", cuenta.

La familia de mi pareja lo vio como si yo fuera una fresca Durante un año y medio estuvo trabajando con su pareja todas las dudas que aparecen en momentos así. "Tuve que hacerle entender que no me faltaba nada, que son cosas que van en paralelo", relata Sara. "Por suerte tengo una pareja que me comprende, llevamos ya 14 años juntos, y cuatro de este modo". Además de esta pareja, tiene otra y ambos tienen la libertad de estar con otras personas, aunque ninguno tiene otra persona "más estable con quien estar", explica. Los dos se conocen y tienen una relación cordial, pero "no hacen vida en común".

Aunque en sus círculos más próximos lo aceptaron, la parte que más pegas ha puesto es la familia de su relación más larga, con quien tiene su vida "más montada" por el tiempo que llevan juntos. "La familia de mi pareja lo vio como si yo fuera una fresca, no lo han aceptado", comenta.

Organziación

Sara tiene fijados algunos días para verse con sus parejas, aunque esto puede variar, "va un poco sobre la marcha". Jorge apunta lo mismo: "Vivo un poco el momento, aunque intentamos vernos al menos una vez a la semana". En el caso de que otra de las parejas necesite algo de tiempo extra por algún motivo "se ceden espacios" para que todos estén "bien": "Si hemos quedado un día y otra pareja necesita algo, se cambia el día sin problemas", explica el madrileño, que cuenta también que va a irse de vacaciones con sus parejas y las otras parejas de ellas.

Comunicación

Hay que sentarse mucho a hablar las cosas para evitar las inseguridades "La comunicación es esencial", señala Jorge. Lo mismo opina Sara sobre este tema: "Hay que sentarse mucho a hablar las cosas para evitar las inseguridades".

"Como en todas las relaciones, no solo en las poliamorosas, la comunicación es importantísima", afirma Ignasi Puig Rodas, psicólogo, sexólogo y terapeuta especializado en relaciones de pareja no convencionales. "Todas las parejas deben buscar lugares y momentos, ya sea cada semana o cada mes, para hablar de los temas más profundos de una pareja", explica. En el caso de las personas poliamorosas, esto es "más necesario" por los "celos e inseguridades" que pueden aparecer. Y esto es una de los temas que Puig trata en su consulta. "Trabajo los miedos, los celos, las inseguridades. A qué se debe, es decir, qué motivo hay de fondo", explica. Después, intenta "desmontar estos pensamientos, que no son reales".

Perfil del poliamoroso

En la última encuesta Ulises de 20minutos, un 1,9% de las personas dijo haber mantenido relaciones duraderas con varias personas a la vez con el consentimiento de todas ellas. El peril del poliamoroso es un hombre, de entre 35 y 44 años separado o divorciado con un nivel socioeconómico bajo y que votan al PSOE.

Tipos de relaciones poliamorosas

Las parejas pueden ser jerárquicas, polifidélicas, relaciones mono-poliamorosas o anarquía relacional.

Jerárquicas: Hay una relación principal o primaria y otra(s) secundaria(s) . No significa que las no principales sean menos importantes. Es la que más se parece a las relaciones 'abiertas', incluido que las parejas primarias pueden poner reglas que afectarán a las secundarias.

Hay o primaria . No significa que las no principales sean menos importantes. Es la que más se parece a las relaciones 'abiertas', incluido que las parejas primarias pueden poner reglas que afectarán a las secundarias. Polifidélicas: Hay tres o más personas relacionadas entre sí , pero no se pueden mantener relaciones con personas ajenas. Puede haber sexo entre todas las partes o no y puede ser a la vez o no. Cada trío o grupo decidirá cómo se van a relacionar en los aspectos romántico y sexual.

Hay , pero no se pueden mantener relaciones con personas ajenas. Puede haber sexo entre todas las partes o no y puede ser a la vez o no. Cada trío o grupo decidirá cómo se van a relacionar en los aspectos romántico y sexual. Relaciones mono-poliamorosas: Son parejas en las que una persona es poliamorosa y la otra no . En estos casos se pueden llegar a acuerdos para que la persona poliamorosa pueda relacionarse romántica y sexualmente con otras personas. Es como una relación 'abierta' híbrida.

Son parejas en las que y . En estos casos se pueden llegar a acuerdos para que la persona poliamorosa pueda relacionarse romántica y sexualmente con otras personas. Es como una relación 'abierta' híbrida. Anarquía relacional: Es lo que en los sesenta se conocía como 'amor libre'. No hay normas para relacionarse con varias personas a la vez ni etiquetas que clasifiquen cada relación.