Barcelona homenajea y reconoce a las víctimas del atentado de Hipercor

Barcelona rinde homenaje y recuerda a las víctimas del atentado de Hipercor, un ataque en coche bomba de ETA que causó 21 muertos y 45 heridos al centro comercial situado a la avenida Meridiana, el 19 de junio de 1987.

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha organizado la exposición 'Una mirada a Hipercor, 30 años después del atentado' que ETA cometió en Barcelona que se inaugurará esta tarde en el Archivo de la Corona de Aragón.

Al acto de inauguración asistirán al vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el lehendakari, Iñigo Urkullu y el segundo teniente de alcalde del Ajuntament, Jaume Collboni.

Más tarde, la ACVOT ha convocado una ofrenda floral al monumento a las víctimas del Hipercor.

Acto de homenaje en Can Dragó

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha participado este sábado en el acto de recuerdo, reconocimiento y homenaje de la ciudad a las víctimas del atentado de Hipercor que se ha celebrado en el parque de Can Dragó, organizado por el consistorio con motivo del 30 aniversario.

La intervención artística Memorial a las Víctimas del Atentado del Hipercor de Àngels Aymar ha contado con la participación activa de los familiares de las víctimas mortales, y el objetivo de la propuesta ha sido ofrecer el recuerdo y el reconocimiento de la ciudad a la memoria de los fallecidos y de sus familiares.

La propuesta ha querido generar una interacción y una identificación entre los ciudadanos y las víctimas que el ataque fue directamente contra la población y que, por tanto, cualquier persona podría haber estado ese día en el lugar de los hechos.

Una vez ha finalizado el acto ante el monumento Tall Irregular Progression, de Sol LeWitt, en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, se ha visitado un atril explicativo del atentado, recientemente instalado ante el centro comercial Hipercor.

El Ayuntamiento también prepara una exposición, comisionada por el periodista Francesc Valls, sobre los hechos y el contexto histórico en el que se produjeron los hechos.

EH Bildu no estará en los actos "por prudencia"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la coalición soberanista no estará en el aniversario de atentado de Hipercor "por prudencia", porque quizá su presencia pueda crear "tensiones", pero ha reiterado que esta acción terrorista "nunca debió ocurrir". "Nosotros hacemos nuestro el dolor de las víctimas de Hipercor y del pueblo de Cataluña", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que la coalición soberanista no asistirá hoy al 30 aniversario que se celebra en Barcelona del atentado de Hipercor, que fue la mayor acción terrorista de ETA, con 21 muertos y 45 heridos, tras la explosión de un coche bomba cargado con 30 kilos de amonal y 100 litros de gasolina.

"Hoy no vamos a estar porque queremos ser prudentes en eso, porque, a veces, tenemos la impresión de que nuestra presencia no favorece las cosas, sino que las entorpece. Y porque yo creo que, para que EH Bildu esté en un homenaje, primero hay que hablar con la gente que organiza el homenaje. Hay que pedirles con humildad si es conveniente o no determinadas presencias. Y eso es lo que hemos hecho", ha añadido.

En todo caso, ha insistido en que EH Bildu "comparte el dolor de las víctimas de Hipercor". "Nosotros hacemos nuestro el dolor y nosotros seguimos pensando que eso jamás debió ocurrir", ha destacado.

