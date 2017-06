El consejero delegado de Uber anuncia que se retira temporalmente del puesto

El consejero delegado de Uber, Travis Kalanick, ha anunciado a los empleados de la compañía en un email que deja el puesto temporalmente, sin especificar si volverá o cuándo lo hará, según han informado las agencias Associated Press y Reuters.

En su ausencia, un equipo directivo tomará las riendas de la empresa, con varios frentes abiertos por la la investigación de casos de acoso sexual.

En su mensaje, Kalanick ha argumentado razones personales para dejar el puesto. Señala que necesita pasar el duelo por la reciente muerte de su madre y que necesita tiempo para reflexionar y "trabajar" en él mismo.

"La responsabilidad última respecto a dónde hemos llegado y cómo hemos llegado aquí recae sobre mis hombros", dijo Kalanick, quien aseguró que hay "mucho de lo que enorgullecerse pero mucho que mejorar".

La baja del máximo responsable de Uber llega tras una investigación interna realizada por la firma del exfiscal Eric Holder y motivada por denuncias de acoso sexual y discriminación.

Este martes se hicieron públicas las recomendaciones respecto a las prácticas y el entorno de trabajo que la compañía de transporte adoptará como resultado de la investigación y que se refieren a ámbitos como las altas instancias directivas, la confianza, la transformación y la rendición de cuentas.

Entre los "cambios del liderazgo" de Uber propuestos se incluye específicamente la "revisión y reubicación de las responsabilidades de Travis Kalanick" y la búsqueda de un director de operaciones que trabaje junto al nuevo director general con énfasis en la cultura corporativa.

Además, se sugiere que el candidato a director de operaciones tenga experiencia en "diversidad e inclusión", entre otras características, para que refuerce la aplicación del resto de recomendaciones orientadas a "tonificar" los puestos directivos de Uber.

El número dos de Uber y asesor cercano de Kalanick, Emil Michael, dejó el lunes su puesto de vicepresidente de negocio sénior tras la reunión celebrada este domingo por el consejo directivo para analizar la investigación dirigida por Holder.

El exfiscal fue contratado a principios de año después de que una ingeniera de software alegara que la dirección de Uber había ignorado sus quejas y las de otras compañeras sobre situaciones de acoso y sexismo por parte de sus superiores.

La semana pasada, la compañía despidió a 20 empleados como consecuencia de una segunda investigación sobre casos individuales de malas conductas relacionadas con el acoso sexual y psicológico y la discriminación.

Un periodista de la cadena británica BBC ha publicado en Twitter el comunicado completo:

Full statement from Uber CEO Travis Kalanick, who is taking a leave of absence pic.twitter.com/aMOLcwpgC6