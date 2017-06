Uber despide a más de 20 empleados tras una investigación sobre casos de acoso sexual

Uber ha despedido recientemente a más de 20 empleados tras una investigación interna sobre casos de acoso sexual, según han revelado este martes medios como Bloomberg y The New York Times.

Los despidos se han dado a conocer este mismo martes en una reunión de la compañía en su sede central en San Francisco, California, EE UU, de acuerdo con fuentes que han pedido guardar el anonimato.

La investigación se ha producido tras salir a la luz en meses recientes casos de acoso sexual entre los empleados de la compañía. De acuerdo con The New York Times, en febrero una ingeniera exempleada de Uber, Susan Fowler, denunció que fue acosada por su superior durante el tiempo que trabajó para la compañía. Afirma que denunció el caso al departamento de recursos humanos, pero que no le hicieron caso.

Otros trabajadores han denunciado que la cultura empresarial es muy agresiva y favorece el logro de resultados económicos, dejándose de lado otros aspectos como la convivencia y el respeto entre los miembros de la compañía.

La empresa ha lanzado dos equipos de investigación interna. Uno está encabezado por el ex fiscal general en la era Obama Eric Holder, y el otro por el despacho de abogados Perkins Coie. Precisamente bajo las recomendaciones de éste último, la empresa ha realizado los despidos.