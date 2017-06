Melani Olivares responde a las críticas por una foto en Instagram donde se le ve un pezón

La actriz Melani Olivares ha respondido a las críticas surgidas en Instagram por una imagen en la que posa en topless junto a su bebé y se le ve un pezón.

La fotografía, publicada el pasado jueves, mostraba por primera vez a su hijo Lucho, de dos meses, en la piscina. "Su primer baño piscinero", escribía la actriz de Aída en su perfil de Instagram.

Mientras muchos usuarios han respondido con comentarios positivos a la imagen, otros han criticado que la actriz enseñe parte de un pecho, por lo que Olivares decidió zanjar el asunto en los propios comentarios de la publicación: "Me pareció una foto bonita y mi bebé no puede esar más guapo, me gustan las fotos que transmiten y esta es una de ellas... Me llama más la atención la foto que el medio pezoncillo camuflado que se pueda intuir! Open your mind (abrid la mente)!".