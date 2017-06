Un mapa que muestra los atentados terroristas en todo el mundo, en tiempo real

Los ataques terroristas no paran de aumentar y conmocionar en todo el mundo. Pese a los recientes ataques de Londres y Mánchester, reivindicados por Estado Islámico, el continente europeo no está siendo el más afectado por ellos, aunque ello no quiere decir que no esté en el objetivo de los yihadistas. La mayor parte de ellos no tienen lugar en suelo europeo, sino en zonas de Oriente Medio y África, donde sus ciudadanos son de mayoría musulmana.

A pesar de pasar inadvertidos para los medios de comunicación occidentales, países como Nigeria, Yemen, Somalia, Bangladesh, Irak, Siria y Afganistán están siendo golpeados constantemente por el terrorismo este año. Así lo recoge un mapa interactivo que muestra, en tiempo real, todos los atentados terroristas que han tenido lugar desde el pasado mes de enero en todo el mundo, tal y como indican desde ComputerHoy.

El mapa, elaborado por la empresa especializada Esri Story Maps y la ONG PeaceTech Lab, emplea datos contrastados por expertos de la Wikipedia para presentar una cronología de los ataques terroristas este 2017 en todo el mundo.

Además de llevar un recuento del número de ataques y las víctimas mortales, el mapa permite filtrar los ataques en base a los grupos terroristas que los han reivindicado: Al Qaeda, Al Shabab, Boko Haram, Estado Islámico, Talibanes... Así, los países donde más ha atentado Estado Islámico este año han sido Irak, Siria, Egipto, Pakistán y Afganistán, mientras que los ataques de Boko Haram se han concentrado en Nigeria y los de Al Shabab, en Somalia.