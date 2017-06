Theresa May no dimitirá pese a las presiones y trabaja ya para formar gobierno

La primera ministra británica, Theresa May, tras confirmar su reelección por el distrito electoral de Maidenhead, Reino Unido. (WILL OLIVER / EFE)

Los conservadores no han conseguido mantener la mayoría absoluta en los comicios convocado por la primera ministra británica Theresa May, según el recuento oficial de votos en las elecciones generales del pasado jueves en Reino Unido. Por ello, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, y algunos de los miembros del partido conservador, han pedido la dimisión de May.

Con los resultados definitivos en 645 de las 650 circunscripciones del país que componen la Cámara de los Comunes, según las previsiones el partido conservador habría obtenido 315 escaños, lo que matemáticamente le impidiría alcanzar los 326 necesarios para la mayoría absoluta.

"La primera ministra convocó estos comicios porque quería un mandato. Lo que ha obtenido es una pérdida de asientos para los conservadores, una pérdida de votos y una pérdida de confianza", ha dicho Corbyn tras revalidar su escaño por la circunscripción de Islington North (Londres).

"Creo que es suficiente para que se vaya", ha sostenido el laborista, que ha pedido a May que, al no obtener los resultados que esperaba en las elecciones anticipadas que convocó el pasado mes de abril, debe "dejar paso a un Gobierno que verdaderamente represente a todas las personas del país".

El líder laborista no es el único que ha pedido la dimisión de May. La diputada del Partido Conservador Anna Soubry ha asegurado que May debe considerar su dimisión ante la previsible caída en escaños de los "tories" en las elecciones generales.

La diputada del partido de May ha señalado que la primera ministra se encuentra "en un posición muy difícil" y que, por tanto, "necesita considerar su puesto".

A pesar de las peticiones del líder laborista y de la congresista conservadora, fuentes gubernamentales han asegurado que Theresa May no tiene intención de dimitir y que está trabajando para formar un Gobierno liderado por los conservadores, el partido con más votos y escaños.