Anuncio Theresa May | Directo: elecciones generales el 8 de junio en Reino Unido

El líder del partido eurófobo UKIP, Paul Nuttall, también celebra la convocatoria, aunque llama a no confundirse, porque en su opinión esta se lleva a cabo por la debilidad de los laboristas y no por el bien del país.

David Cameron ha calificado la decisión de May de "correcta" y "valiente".





Brave - and right - decision by PM @Theresa_May. My very best wishes to all Conservative candidates. @Conservatives — David Cameron (@David_Cameron) April 18, 2017

El periodista británico Alex Wickham asegura que la jefa de comunicación de Downing Street, Katie Perrior, abandona su puesto.

El Evening Standard ya tiene portada. El nuevo editor del diario, por cierto, es el diputado George Osborne, ex ministro de Economía y ex número dos del anterior primer ministro, David Cameron.

May ha dicho hoy que ha tomado la decisión "a regañadientes", aunque podría salirle bien, ya que los últimos sondeos sobre intención de voto muestran una importante ventaja para los conservadores frente a los laboristas.

Se ha pronunciado la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon. Asegura que los tories ven en estas elecciones "una oportunidad" para que Reino Unido gire "a la derecha", para forzar un brexit duro y para imponer recortes.

Y sí, esta vez también ha habido memes sobre el anuncio en las redes. La web Masable ha recopilado algunos:





"Tenemos la costumbre de no comentar eventos que han ocurrido una vez hemos subido al estrado" de la rueda de prensa diaria de la CE, ha dicho el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, informa Efe. Mañana harán una valoración.

La confirmación: Jeremy Corbyn, líder laborista, dice que su partido dará a los británicos "la opción" de votar a un Gobierno que tenga como prioridad "los intereses de la mayoría". Asegura que May ha fracasado en su intento de reflotar la economía y la caída del nivel de vida en el país.

El partido laborista apoyará la convocatoria electoral, según la BBC.





labour will vote with govt tmrw to hold general election — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) April 18, 2017

Las negociaciones del brexit aún no han dado comienzo. Está previsto que comiencen en mayo o junio. Antes, el Consejo Europeo tiene que aprobar sus directrices: será el 29 de abril en una cumbre extraordinaria. Aquí, algunas claves.

Hay que recordar que el pasado 31 de marzo, el Gobierno escocés pidió formalmente al Reino Unido que permitiera a la región "elegir su futuro" ante el 'brexit' con la convocatoria de un segundo referéndum de independencia. Es otro de los frentes abiertos de May en este momento.

Antes de conocerse la noticia y debido a las especulaciones, la libra esterlina bajó un 0,27% frente al dólar, hasta situarse en 1,253 dólares. Respecto al euro, retrocedía el 0,42% hasta los 1,1755 euros.

Este miércoles, May llevará la moción al Parlamento y espera que el resto de diputados acepte el adelanto. Necesita requerirá de "una mayoría de dos tercios". El 8 de junio, precisamente, estaba previsto que los reyes de España estuvieran en Londres en viaje oficial.





🇬🇧 SS.MM los Reyes realizarán una visita de Estado al #ReinoUnido los próximos 🗓️ 6 a 8 de junio https://t.co/esiPn4938P @ukinspain — Exteriores (@MAECgob) March 10, 2017

Este año hay también elecciones en dos países clave en la Europa de los (aún 28): Francia y Alemania. La primera vuelta de los comicios galos es el próximo domingo.

Ha vuelto a hacer una defensa de la decisión de abandonar la UE y dice no estar preparada para que la oposición "ponga en peligro" las negociaciones. Quiere eliminar cualquier riesgo de "incertidumbre" e "inestabilidad", dice.

Ningún medio de comunicación sabía el contenido de lo que está anunciando la primera ministra. Las próximas elecciones estaban previstas para 2020.

May afirma que es conveniente hacerlas ahora por la división que hay en Westminster en torno al brexit.





PM in election mode already. Laying into opposition parties over their Brexit positions. pic.twitter.com/ftoHKdRMvB — Nick Eardley (@nickeardleybbc) April 18, 2017

La primera ministra británica, Theresa May, acaba de anunciar que el próximo 8 de junio se celebrarán elecciones en Reino Unido.