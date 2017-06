Elecciones en Reino Unido 2017 | Directo: Los colegios electorales abren sus puertas

El candidato del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo en el que anima a sus compatriotas a votar por su formación "para transformar el Reino Unido". "Es nuestro día. Nuestro tiempo. Nuestra oportunidad", afirma.

This is our day. Our time. Our chance. Today, let's come together and #VoteLabour to transform Britain #ForTheMany, not the few. #GE2017 pic.twitter.com/AM8UOXlzk5